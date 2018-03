Linz, Innsbruck – Mit einem Bluterguss und Schürfwunden endete am Mittwochabend für einen 41-jährigen Tiroler in Linz die Fahrt mit einer Straßenbahn. Wie APA und ooe.orf.at berichten, war der Ingenieur aus Innsbruck in einer Garnitur des Straßenbahnbetreibers Linz AG unterwegs, als er von einem Kontrolleur in Zivil – einem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Securitas – nach seinem gültigen Fahrschein gefragt wurde. Der Tiroler hatte ein Ticket für vier Stationen gelöst, tatsächlich hatte er aber gerade die fünfte Station erreicht, als er überprüft wurde und am Linzer Hauptplatz aussteigen wollte.

Da er einen gültigen Fahrschein gekauft hatte, habe er nicht eingesehen, dass er nun plötzlich als Schwarzfahrer bezeichnet wurde, und habe deshalb auch keine Strafe zahlen wollen, erklärte der Innsbrucker gegenüber orf.at. Daraufhin sei der Kontrolleur ausfällig geworden und habe ihn mit derben Schimpfworten bedacht. Das wiederum wollte sich der Tiroler nicht bieten lassen und sei einfach weggegangen. In der Hofgasse hätten ihn dann plötzlich zwei andere Männer – offenbar ebenfalls Kontrolleure – gegen eine Mauer gedrückt und festgehalten. Es entwickelte sich eine Rangelei, in deren Folge der Innsbrucker umgeworfen und in den Schwitzkasten genommen wurde. Dokumentiert wurde der Vorfall von Passanten auf einem rund dreiminütigen Handyvideo. Darauf ist zu sehen, wie der Tiroler mit brutaler Körpergewalt festgehalten wird und vom Kontrolleur immer wieder zu Boden gerissen wird. Die Situation entspannte sich erst, als die von Passanten informierte Polizei eintraf. Anschließend begab sich der 41-Jährige, der gerade in Linz seine Wohnung bezieht, ins Krankenhaus, wo die Verletzungen festgestellt wurden. Er erstattete Anzeige.

Die Linz AG bestätigt ebenso wie „Securitas“ den Vorfall und verlangt von der Sicherheitsfirma volle Aufklärung. Securitas-Niederlassungsleiter Peter Maier erklärt, das Video zu kennen und selbst sehr an der Aufklärung der Ereignisse interessiert zu sein. Man müsse sich jedoch auch fragen, was davor passiert sei. Die betreffenden Mitarbeiter seien zumindest bis zur internen Aufklärung des Falles „nicht in der Kontrolle draußen tätig“. (APA, np)