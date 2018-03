Innsbruck – Es sei kaum zu glauben, schimpfte Tirols Ärztekammer-Präsident Artur Wechselberger gestern in einer Aussendung. Absolventen des Medizinstudiums müssten sich auch in Tirol um Ausbildungsplätze anstellen. Kaum glauben konnte man diese Kritik bei den Tirol Kliniken. Dort sieht man die Ursachen für die Probleme bei der Ärztekammer selbst.

„Jeder müsste meinen, dass sich die Krankenhäuser heutzutage um die Jungärzte reißen würden“, sagt Wechselberger. Schließlich seien Ärztemangel, Pensionierungswelle und Arbeitsverdichtung bei niedergelassenen und angestellten Ärzten die Probleme der Zeit. Außerdem rechnet man vor: In keinem Tiroler Krankenhaus könnten derzeit Jungärzte sofort mit ihrer Ausbildung beginnen. Teilweise würde es laut Kammer vor 2019 keine Stellen geben, in anderen Anstalten gebe es Wartelisten. „Die Jungen warten nicht. Sie gehen. Gerade die Engagierten, die wir gerne in unserem Gesundheitssystem hätten, scheuen sich nicht, Tirol zu verlassen“, warnt der Kurienobmann der angestellten Ärzte, Ludwig Gruber. Man habe deshalb eine Resolution verfasst, in der zusätzliche Aufnahmen gefordert werden. Außerdem möchte die Ärztekammer die gesetzlichen Regelungen samt Arbeitszeithöchstgrenzen belassen und die bereits ausgebildeten Mediziner an den Krankenanstalten beschäftigen. Es bestehe kein Bedarf an der Medical School.

„Verwundert“ reagierte man auf die Aussendung dann bei den Tirol Kliniken. Die Österreichische Ärztekammer habe die restriktivsten Ausbildungsbedingungen Europas. So sei die Ärztekammer dafür verantwortlich, dass immer nur ein Facharzt einen Assistenzarzt ausbilden dürfe. „Wir würden sofort mehr Ärzte ausbilden, wenn es diese Regelung nicht geben würde“, hieß es in einer Stellungnahme. In Deutschland würde ein Facharzt zehn Ärzte und mehr ausbilden. Außerdem würde man auf die nötigen Ausbildungsstätten-Bescheide von der Kammer seit zwei Jahren warten. Man bilde „dank des Engagements unserer Ärzte trotzdem weiter aus“, aber ohne die nötige Rechtssicherheit. Und irritierend findet man bei den Tirol Kliniken, dass es eine Interessenvertretung gibt, „die für ihre Mitglieder nach Abschluss der Ausbildung sofort einen Arbeitsplatz fordert“. (TT, mw)