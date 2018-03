Kufstein – 19 Kilometer groß ist der Krater auf dem Mars, der den Namen Kufstein trägt. Gelegen ist er auf der Südhalbkugel des Planeten in der Region Hellas Planitia, der „Griechenlandebene“. Getreu dem Stadtmarketing-Slogan „Kufstein erobert ...“ wurde nun auch der Mars „vereinnahmt“.

Zu verdanken haben die Festungsstädter ihren Marskrater dem Oberaudorfer Hannes Bernhardt, der sich im Zuge seiner Doktorarbeit mit dieser Mars-Region beschäftigt hat und den Namen vorschlug. Er fühlt sich mit Kufstein verbunden: „Als Oberaudorfer ist Kufstein auch ein Teil meiner Heimatregion im Unteren Inntal und die Stadt, in der ich das erste Mal ein Planetarium besucht habe.“

Der Name „Kufstein“ wurde am 20. Februar 2018 durch die Internationale Astronomische Union (IAU) bestätigt, die für alle offiziellen Namensgebungen jenseits der Erde zuständig ist. Den Beleg für die offizielle Namensgebung überbrachte Hannes Bernhardt Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel in dieser Woche. Dieser war positiv überrascht: „Ich wusste bis jetzt nichts davon, dass es Versuche gibt, einen Marskrater nach unserer Stadt zu benennen. Das ist eine große Ehre und ich bin begeistert von diesem Stück Kufstein auf dem Mars.“

Für die Vergabe von Kraternamen gelten strenge Regeln – und das, obwohl nur ein kleiner Teil aller Marskrater bisher Namen trägt. So sollen Krater mit Durchmessern über 60 Kilometer nach verstorbenen Forschern benannt werden, deren Arbeit im Zusammenhang mit dem Mars stand. Krater kleiner als 60 Kilometer wiederum sollen nach Städten und Ortschaften der Welt mit weniger als 100.000 Einwohnern benannt werden. Zudem muss jede Benennung wissenschaftlich begründet werden. Am Ende sollen die Namen der Kommunikation dienen. „Besonders in diesem Hinblick erfüllt Kufstein mit Bravour auch die Vorgaben der IAU, welche besonders lange und umständliche Namen vermeiden möchte. Auch Umlaute und andere Sonderzeichen sollen vermieden werden“, erläutert Hannes Bernhardt.

Kufstein ist erst der dritte Ort Österreichs, nach dem ein Marskrater benannt wurde. Bereits 1976 dienten sowohl Innsbruck als auch Vils als Namensgeber. Hannes Bernhardt, der am Institut für Planetologie an der Universität Münster in Deutschland tätig ist, ortet in diesem Zusammenhang noch Luft nach oben: „Generell hat Österreich bei seiner Verewigung im Sonnensystem Aufholbedarf, denn nach Orten in den USA, Deutschland oder Italien sind Dutzende oder gar Hunderte Marskrater benannt. Auch diesem Umstand wollte ich mit meiner Benennung ein klein wenig Abhilfe schaffen.“

Der Krater Kufstein besitzt etwa ein Drittel der Größe des Kraters Innsbruck und ist fast dreimal so groß wie der Krater Vils. Die Bestätigung über den Kufstein-Krater auf dem Roten Planeten soll bald eine Wand im Rathaus zieren. (TT)