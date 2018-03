Innsbruck – Gerade ist es noch 1.59 Uhr, dann plötzlich 3 Uhr: Die Sommerzeit beginnt am Sonntag. Das heißt auch, dass die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Während sich Funkuhren und Smartphones von selbst umstellen, weil sie Punkt 2 Uhr das Signal zur Umstellung von den Atomuhren empfangen, müssen viele Armbanduhren, die Uhren in vielen Autos, an Küchengeräten und Radios per Hand umgestellt werden. Am besten schon am Abend vorher, damit man am Sonntag nicht eine Stunde zu spät dran ist.

Manche Nacht-S-Bahn in Tirol mit Verspätung

Die 436 Uhren in den Tiroler Bahnhöfen wissen – so wie alle rund 4000 ÖBB-Uhren in ganz Österreich – automatisch, ganz genau wann die Zeit umgestellt wird. Sie aktualisieren im Halbminutenabstand auf die Sekunde genau. Aber Verspätungen von bis zu 60 Minuten lassen sich bei der Umstellung nicht vermeiden. Zwölf Nachtreise- und zwölf Regionalzüge sind in Nacht auf Sonntag zu diesem Zeitpunkt auf dem ÖBB-Streckennetz unterwegs und „verlieren“ eine Stunde Zeit.

In Tirol sind im Nahverkehr Züge der Nacht-S-Bahn von der Zeitumstellung betroffen. Züge, die nach 2 Uhr unterwegs sind, werden um bis zu 60 Minuten verspätet sein. So fährt z.B. Zug 5302 mit der planmäßigen Abfahrt um 2.30 Uhr in Kufstein in dieser Nacht um 3 Uhr ab. Züge, die nach 3 Uhr oder später fahren, spüren dagegen keine Auswirkungen, da diese bereits nach der Sommerzeit fahren.

Die ÖBB bittet alle Passagiere, die in der Nacht auf Sonntag mit den Nacht-S-Bahnen oder Fernzügen unterwegs sind, sich bereits im Vorfeld im Internet unter www.oebb.at zu informieren.

Warum gibt es die Sommerzeit überhaupt?

Eingeführt wurde die Sommerzeit 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden. Frankreich machte damals den Anfang.

Österreich beschloss die Einführung erst 1979 wegen verwaltungstechnischer Probleme und weil man eine verkehrstechnische Harmonisierung mit der Schweiz und Deutschland wünschte. Diese beiden Länder führten die Sommerzeit auch erst 1980 ein.

Tipps zur Umstellung

Auch wenn nach einer aktuellen repräsentativen Akonsult-Befragung mehr als zwei Drittel der Österreicher keine Probleme haben, sich an die Uhrenmanipulation zu gewöhnen, spüren die anderen doch die Auswirkungen.

Schlafforscherin Brigitte Holzinger hat ein paar Tipps für die Umstellung parat: Vier Tage vorher jeweils eine viertel Stunde früher schlafen gehen, damit der Umstieg nicht so abrupt verläuft. Und 20 bis 30 Minuten Nickerchen am Nachmittag, die sie ohnehin für eine gute Idee hält, könnten ebenfalls helfen.

Die schrittweise Umstellung empfiehlt Indra Kley, Leiterin des Österreich-Büros von Vier Pfoten auch Tierbesitzern. Dadurch fällt Hunden und Katzen die Gewöhnung an den neuen Rhythmus leichter. (TT.com, APA)