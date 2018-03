Innsbruck – Zufriedene Gesichter bei der Präsentation der Tiroler Kriminalstatistik 2017: Mit 41.611 angezeigten Delikten ist die Anzahl der Straftaten gegenüber 2016 um 4,5 Prozent zurückgegangen. Ein Tiefststand im Zehn-Jahres-Vergleich. Gleichzeitig konnte die Polizei die Aufklärungsquote auf 55,6 Prozent steigern. Der Höchststand in der vergangenen Dekade. „Eine erfreuliche Bilanz“, meint der Tiroler Landespolizeidirektor Helmut Tomac. Das zeigt auch der Bundesländervergleich: Bei der Aufklärungsquote liegen nur Vorarlberg (60 %) und Oberösterreich (58,8 %) vor Tirol. Österreichweit konnten 50,1 Prozent der Straftaten geklärt werden.

Gewaltdelikte: In diesem Bereich (Mord, Körperverletzungen, Drohungen, schwere Sexualdelikte, aber auch Autounfälle mit Verletzten etc.) verzeichnete die Polizei 3624 Delikte, was einem Anstieg von 1,6 Prozent gegenüber 2016 entspricht. Zum Vergleich: 2007 waren es beinahe 4000 Gewaltdelikte. 87,6 Prozent der Straftaten in diesem Bereich konnten im Vorjahr geklärt werden. 71 Vergewaltigungen wurden angezeigt, 2016 waren es 80. Beim Missbrauch Unmündiger (57 Fälle) verzeichnete die Polizei einen Anstieg von 16,3 Prozent.

Eigentumsdelikte: 11.070 Diebstähle wurden der Polizei im Vorjahr gemeldet, fast 1000 weniger als 2016. Besonders erfreulich für die Polizei ist der Rückgang bei den Einbrüchen von 16 Prozent. 2722 Einbruchsanzeigen gingen bei den Inspektionen ein. „Wir haben diesem Bereich sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet“, sagt Walter Pupp, Chef des Landeskriminalamtes.

Schwerer Raub: Zwei Banken, zwei Juweliere und drei Tankstellen wurden im Vorjahr überfallen. Außer bei einem Tankstellenüberfall sind alle Täter ausgeforscht.

Nationalitäten: Die Deutschen waren im Vorjahr die kriminellsten Ausländer in Tirol – 2784 Delikte. Allerdings handelt es sich dabei vielfach um fingierte Skidiebstähle. Die Türken haben die Marokkaner von Rang 2 verdrängt. Stichwort Nordafrikaner: „In diesem Bereich verzeichneten wir einen starken Rückgang bei den Straftaten, die sich nahezu halbiert haben“, erklärt Innsbrucks Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler. Auch er ist zufrieden – mit 55,7 Prozent Aufklärungsquote gelang der Innsbrucker Polizei ein Rekordergebnis. Die Straftaten sind um zehn Prozent zurückgegangen. (TT)