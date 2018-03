Bad Reichenhall, Innsbruck – Ein Tiroler hat am Sonntag mit seinem Gleitschirm am Hochstaufen bei Bad Reichenhall in Bayern im unwegsamen Gelände eine Notlandung hinlegen müssen. Dem 35-Jährigen war laut Angaben der Rettungskräfte plötzlich der Schirm zusammengeklappt. Er landete auf einem Schneefeld in rund 1400 Metern Höhe, von wo er mit dem Traunsteiner Rettungshubschrauber „Christoph 14“ geborgen wurde.

Der Tiroler war in einer 20-köpfigen Gruppe vom Hochgern bei Marquartstein (Landkreis Traunstein) zu einem Streckenflug in Richtung Kufstein gestartet. Am Hochstaufen bei Bad Reichenhall kam es dann zu dem Notfall. Die Rettungskräfte fanden den 35-Jährigen gegen 17.00 Uhr im oberen Bereich der großen Rinne am Goldtropfsteig. Der Mann, der sich an der Hand und am Kopf verletzt hatte, wurde von einem Bergretter gesichert und per Tau vom Hubschrauber geborgen. Anschließend wurde er in die Kreisklinik in Bad Reichenhall eingeliefert. (APA)