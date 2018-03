Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Am 24. Oktober ereigneten sich in der Innsbrucker Innenstadt filmreife Szenen. Um 10.08 Uhr betraten vier teils vermummte Männer ein renommiertes Juweliergeschäft in der Maria-Theresien-Straße. Zwei Täter richteten Revolver auf die Mitarbeiterinnen, Komplizen zertrümmerten mit der Axt eine Vitrine und begannen mit dem Einsammeln hochpreisiger Uhren. Ein couragierter Wachmann, der alles am Monitor im Hinterzimmer verfolgen konnte, verdarb den Räubern aber ihren Coup. Der Security schritt ein und feuerte zwei Schüsse ab, nachdem einer der Räuber seine Pistole auf das Personal gerichtet hatte. Ein Projektil durchschlug die Schulter eines Räubers. Die überrumpelten Männer ergriffen darauf die Flucht und teilten sich auf. Der Wachmann nahm die Verfolgung auf. In der Erlerstraße machte er Passanten auf einen Flüchtigen aufmerksam. Die Helfer überwältigten den Mann – erste Festnahme. Zwei Komplizen suchten mit einem Taxi ins Oberland das Weite und gerieten in eine Polizeikontrolle – zweite und dritte Festnahme. Ein vierter – heute bereits namentlich bekannter – Räuber konnte allerdings entkommen.

Bei den drei Festgenommenen handelt es sich jedoch um drei Esten (zwischen 21 und 27 Jahre alt), die teils bereits in Estland und Schweden amtsbekannt sind. Nach etlichen Einvernahmen gaben sie lediglich an, von nicht näher bekannten Hintermännern mit der Tat beauftragt worden zu sein. Auch sonst zeigten sich die Blitz-Räuber bislang nicht allzu gesprächig und wollten sich zuerst untereinander gar nicht gekannt haben. Die Staatsanwaltschaft setzt in ihrer Anklage gegen das Trio aber eine detaillierte Überfallsplanung mit arbeitsteiligem Vorgehen im Juweliergeschäft und damit auch die Kenntnis aller Beteiligten vom Waffeneinsatz voraus.

Auf Anfrage der TT bestätigte die Staatsanwaltschaft nun den Prozesstermin. Am neunten April drohen dem Trio – es gilt die Unschuldsvermutung – ein bis fünfzehn Jahre Haft.

Die Schüsse des Securitys haben für diesen übrigens keine strafrechtlichen Folgen. Er musste aufgrund der Situation mit einem unmittelbar drohenden Angriff des Räubers auf im Raum befindliche Personen rechnen und war berechtigt, diesen Angriff abzuwehren.