Von Benedikt Mair

Innsbruck – Ist die Sargpflicht noch zeitgemäß? Diese Frage stellte sich unlängst der bayerische Landtag. Mit dem Ergebnis, dass die Regelung bleibt. Es muss weiterhin im Sarg bestattet – und verbrannt – werden. Auch in Tirol gilt, wie in ganz Österreich, die Sargpflicht.

Während sich Vertreter der muslimischen Glaubensgemeinschaft eine Abschaffung der aktuellen Regelung wünschen, um auch hierzulande dem islamischen Ritus nach beerdigen zu können, beharren Land Tirol und die Innung der Bestatter auf der aktuellen Regelung. Der Sarg sei eine „wichtige Hygienemaßnahme“ und unverzichtbar für eine „pietät- und würdevolle Verabschiedung der Toten“, heißt es.

„Ich bin dafür, dass die Sargpflicht abgeschafft wird“, sagt Yousri Yassin, Obmann des Islamischen Zentrums Tirol. „Ein möglicher Schaden für Umwelt und Grundwasser wird immer wieder erwähnt, aber inzwischen ist man so weit, dass man auch Friedhöfe so gestalten kann, dass es unbedenklich ist.“ In der muslimischen Gemeinschaft gehe es so weit, dass sich viele in ihren Heimatländern begraben lassen würden, weil eine traditionelle Bestattung im Leichentuch in Tirol nicht möglich sei, klagt Yassin. „Und dabei soll doch jeder so beerdigt werden, wie er es für richtig hält.“

Bayern ist eines von nur drei deutschen Bundesländern, in denen ein Sarg vom Gesetz noch verpflichtend vorgesehen ist. Auch dort wird die Sargpflicht kritisiert. Einerseits, weil Muslime und auch Juden so eine traditionelle Bestattung verwehrt wird. Andererseits, weil auch bei alternativen Bestattungsformen, wie beispielsweise dem Verbrennen, die Sargpflicht greift. „80 Prozent der bayerischen Bevölkerung wollen eine alternative Bestattung. Die Sargpflicht ist nicht mehr zeitgemäß“, sagte dazu Arif Tasedelen (SPD) bei einer Debatte im bayerischen Landtag.

Die Verantwortlichen in Tirol sehen das anders. „Einsargung schützt die Personen, die den Leichnam bewegen müssen und (...) bei der Verabschiedung vor Infektionen“, erklärt Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber in einer schriftlichen Stellungnahme. „Ein Absehen von der Sargpflicht erscheint aus sanitätspolizeilicher Sicht keinesfalls zweckmäßig und aus den genannten Gründen auch nicht vorstellbar.“

Dem stimmt Anton Klocker, Landesinnungsmeister der Bestatter, uneingeschränkt zu. Außerdem sprächen auch die örtlichen Gepflogenheiten und das Brauchtum für einen Erhalt der Sargpflicht: „Gerade beim Thema Beerdigung sind diese stark in der Bevölkerung verankert.“

Für Yousri Yassin alles nur Ausreden: „Wenn der Wille da wäre, dann könnte man da bestimmt was machen.“ In vielen deutschen Bundesländern funktioniere es, warum also nicht auch in Tirol, fragt er sich. Und warum kann man nicht in einem Leinentuch verbrannt werden? Innungsmeister Klocker: „Vor allem aus hygienischen Gründen, aber auch wegen der bei uns gelebten religiösen Traditionen ist das nicht vorstellbar.“