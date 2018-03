Innsbruck — Gegen 16.15 Uhr ertönten im Bereich des Innsbrucker Hauptbahnhofes zahlreiche Sirenen, Rettungswägen, Notarzt und etliche Polizeifahrzeuge rasten in Richtung Sterzinger Straße. Mitten am Nachmittag war es gegenüber dem Hotel am Bahnhof zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Nordafrikanern gekommen. Der mutmaßliche Messerstecher ist derzeit noch auf der Flucht.

Sein Opfer erlitt einen tiefen Stich in den Oberschenkel und verlor am Tatort dadurch große Mengen Blut. Ein Kunde des nebenan befindlichen Friseurs könnte ihm das Leben gerettet haben.



Sascha Delic aus Schwaz griff couragiert ein, er beschrieb nach der Tat gegenüber der Tiroler Tageszeitung die Situation: „Wir hörten Schreie. Dann sah ich den zarten Burschen in einer Blutlacke am Boden liegen. Kein Passant half. So bin ich hingesprungen und habe dem schon Weggetretenen erst das Kiefer geöffnet und die Zunge aus dem Mund gezogen. Nach zwei Ohrfeigen erlangte der Verletzte schließlich wieder zitternd das Bewusstsein."



Noch gegen 17 Uhr war die Szenerie am Bahnhof gespenstisch. Etliche Pendler gingen auf der Straße am abgesperrten Gehsteig vorbei. Hinter der Absperrung am Gehsteig — Schuhabdrücke aus Blut. Bis zum Abend war die Polizei noch mit der Sicherung des so frequentierten Tatorts beschäftigt, um der Spurensicherung die Arbeit zu ermöglichen. (fell)