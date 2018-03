Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Wien – Ende 2016 war ein Autolenker wegen Missachtung des auf der Innsbrucker Haller Straße verordneten Tempolimits von 60 km/h bestraft worden. Seiner Meinung nach zu Unrecht. Über den Innsbrucker Anwalt Dieter Brandstätter machte der Lenker einen Messfehler geltend. RA Brandstätter inspizierte als erfahrener Rechtsanwalt jedoch auch die Örtlichkeit und stellte fest, dass der „60er“ auf der Fahrbahn Richtung Westen im Jahr 2006 offenbar rechtswidrig verordnet wurde. Brandstätter auf Anfrage der TT: „Das Verkehrsschild war in der Mitte des in der Verordnung genannten Hauses Haller Straße 21 aufgestellt, anstatt am östlichsten Ende. Da das genannte Haus exakt 21 Meter misst, entspricht dies nicht den gesetzlichen Erfordernissen für die möglichst genaue Umschreibung des örtlichen Geltungsbereichs der Verordnung.“ Trotz mehrfacher Hinweise an die Behörde erging dennoch eine Strafe.

Die Beschwerde dagegen landete darauf vor dem Landesverwaltungsgericht Tirol – und dort gleich bei Vizepräsident Albin Larcher. Dieser beantragte nach einem Augenschein beim Verfassungsgerichtshof die Aufhebung der 60er-Verordnung wegen Gesetzwidrigkeit.

Dem Wiener Verfassungsgerichtshof war dann das Verkehrsschild an der Haller Straße immerhin ein 20-seitiges Erkenntnis wert. Ergebnis: Die 60-km/h-Verordnung auf der Fahrspur Richtung Westen (bis gestern ungefähr zwischen den Firmen Tschabrun und Moriggl) ist als gesetzwidrig aufzuheben und dies von der Landesregierung unverzüglich kundzumachen. Die Argumentation der Stadt Innsbruck, dass das Schild „jedenfalls im örtlichen Nahbereich des verordneten Endes der Geschwindigkeitsbegrenzung“ stehe, ließ das Höchstgericht nicht gelten. „Dass das Schild in der Mitte des 21 Meter langen Hauses angebracht ist, stellt eine signifikante Abweichung dar. Diese Nichtübereinstimmung der verordnungsmäßig festgelegten Grenzen der Geschwindigkeitsbegrenzung mit den tatsächlich kundgemachten Grenzen führt zur Rechtswidrigkeit“, erkannte der Verfassungsgerichtshof.

Ein schöner Erfolg für den Autolenker – dessen Strafverfahren wird eingestellt, gleichwie wohl auch die Verfahren gegen andere Lenker. Verwaltungsrechtlich müsste die erstinstanzliche Behörde anhängige Strafverfahren ab Kundmachung der Verordnungsaufhebung des Landes (Bote für Tirol, evtl. kommenden Mittwoch) nämlich einstellen. Schon laufende Verfahren können im Fall einer Strafverfügung innerhalb von 14 Tagen und im Fall eines Straferkenntnisses innerhalb eines Monats derart beeinsprucht werden. Wer kürzlich angefallene Strafen sofort bezahlt hat, hat allerdings Pech. Etwas unglücklich trifft es vorerst auch die übrigen Verkehrsteilnehmer. Die Aufhebung des 60ers im Stadtgebiet bedeutet nämlich nunmehr auf der Haller Straße Richtung Westen ein Limit von 50 km/h, wie Walter Zimmeter, Amtsvorstand der Magistratsabteilung III, gestern auf Anfrage der TT bestätigte. Amtsvorstand Zimmeter: „Ab der Höhe Fa. Tschabrun gilt nun in Richtung Westen sofort 50 km/h, sowohl auf der Hauptfahrbahn als auch auf der Brücke.“ Noch heute sollen die betroffenen Verkehrszeichen ersetzt bzw. abgedeckt werden.

Laut Zimmeter wird das Magistrat jedoch so schnell wie möglich prüfen, „ob die Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 auf 60 km/h im Streckenabschnitt wieder angehoben werden kann. Dies werde das Ergebnis eines Anhörungsverfahrens gemäß der Straßenverkehrsordnung zeigen, welches gestern bereits von der Innsbrucker Straßenverkehrsbehörde eingeleitet wurde. Solch ein Anhörungsverfahren ist gesetzlich vorgeschrieben und gibt den gesetzlichen Interessenvertretern, dem Straßenerhalter und der Exekutive und anderen zu beteiligenden Stellen die Möglichkeit, zum Verordnungsentwurf Stellung zu nehmen.

So heißt es jetzt für nach Innsbruck fahrende Autolenker auf der Haller Straße genau auf den Tacho zu achten. Vor auffällig unauffälligen Autos am Straßenrand sei jedenfalls gewarnt.