Innsbruck – 2000 bis 2500 Besucher aus ganz Europa werden am Samstag, den 31. März, ab 17 Uhr in der Innsbrucker Olympiahalle erwartet: Die „Alevitische Jugend Österreich“ lädt dazu ein, die Glaubensrichtung des Alevitentums näher kennen zu lernen. Auch Livemusik darf nicht fehlen. Zugleich möchte der Verein, der Jugendliche der zweiten und dritten Generation im Integrationsprozess unterstützen will, die Großveranstaltung mit einem sozialen Zweck verbinden: Daher bitten die Veranstalter darum, Kleiderspenden für den Tiroler Verein WAMS mitzubringen: Von 15.30 bis 17.30 Uhr ist der Sozialverein mit einem Auto vor Ort und nimmt die Spenden entgegen. (TT)