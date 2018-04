Innsbruck – Nach seiner zweimaligen Festnahme im Februar sorgte der holländische Rocker-Boss Michel B. am Ostersonntag erneut für Aufsehen. Diesmal in der Innsbrucker Klinik. „Der Mann wurde gegen Mittag unter strengster Bewachung in den Warteraum der Notaufnahme Anichstraße geführt“, schildert ein Zeuge: „Der Holländer war in Handschellen, drei Justizwachebeamte und drei Mitarbeiter des Klinik-Sicherheitsdienstes passten auf ihn auf.“ Dem Vernehmen nach befürchtete der vor allem in seiner Heimat prominente Patient, einen Herzinfarkt erlitten zu haben. Tatsächlich verließen den 52-Jährigen im Warteraum die Kräfte, Helfer mussten ihn in einen Rollstuhl setzen.

Der Mitbegründer der holländischen Rockervereinigung Satudarah befindet sich seit Anfang Februar in der Innsbrucker Justizanstalt in Auslieferungshaft. Allerdings scheint Michel B. kein Interesse an seiner Rückkehr in die Heimat zu haben. „Er hat sich mit der Übergabe an die holländische Justiz nicht einverstanden erklärt“, bestätigt Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Jetzt muss das Oberlandesgericht entscheiden, ob der 52-Jährige ausgeliefert wird. Eigentlich sollte Michel B. bereits seit dem Spätsommer als Untersuchungshäftling in einer holländischen Zelle sitzen. Im September nahmen niederländische Polizeikräfte im Rahmen einer Großrazzia auch drei Gründungsmitglieder der angeblich kriminellen Rockervereinigung Satudarah fest. Die 800 Mitglieder zählende Gang soll mit Drogenhandel und Prostitution Millioneneinkünfte erzielt haben.

B. entging seiner Verhaftung – der Mitbegründer der Organisation konnte rechtzeitig flüchten. Obwohl das Fahndungsfoto des 52-Jährigen wochenlang durch die holländischen Medien geisterte, blieb der Verdächtige verschollen. Und zwar bis Februar, als ein Landsmann ihn in einem Hotel in Gerlos erkannte und Alarm schlug. Zillertaler Polizisten nahmen B. in seinem Zimmer fest. Der Chef-Rocker wurde nach einem Wochenende in der Justizanstalt gegen eine fünfstellige Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. In einem anderen Gerloser Hotel setzte er seinen Skiurlaub fort. Nach wenigen Tagen wurde der Holländer erneut festgenommen. Seither sitzt er in Auslieferungshaft.

Nach der Razzia sind die Vorwürfe gegen B. noch massiver geworden. Ein ehemaliges Satudarah-Mitglied beschuldigt den Chefrocker, an einem Mord beteiligt gewesen zu sein. (tom)