Navis – Am 24. März wurden im Navistal zwei Mitglieder einer 16-köpfigen Skitourengruppe von einer Lawine verschüttet, darunter einer der vier Instruktoren und ein Gruppenteilnehmer. Der 45-jährige Wintersportler aus Deutschland erlag am Sonntag in der Klinik Innsbruck seinen schweren Verletzungen.

Die beiden Männer waren bei der Abfahrt oberhalb der Möslalm vom Schneebrett erfasst worden. Die Lawine ging um 15.30 Uhr ab, nachdem sechs der Tourengeher vorzeitig zu Tal gefahren und die anderen acht zum Sattel zwischen „Kreuzjöchl“ und „Hohe Warte“ aufstiegen waren.

Bei der Abfahrt vom Sattel löste sich dann das Schneebrett und riss die zwei Männer mit, die sich bereits im Hang befanden. Die beiden Verschütteten konnten von den anderen Gruppenteilnehmern und den eintreffenden Rettungskräften ausgegraben und geborgen werden.

Die Länge der Lawine betrug laut Polizei zwischen 400 und 500 Metern, auf einem Höhenunterschied von 200 Metern. Die Verschütteten befanden sich in 135 Zentimeter bzw. 224 Zentimeter Tiefe. (TT.com)