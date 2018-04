Innsbruck – Unerwartet kam gestern der Geldsegen aus Brüssel. Zum ersten Mal konnten gleich vier Forscher den begehrten ERC Advanced Grants zu sich nach Innsbruck holen. Es handelt sich dabei um die „Oscars“ der europäischen Wissenschaft, die höchstdotierten Forschungsgelder Europas. Sie werden nach einem strengen Auswahlverfahren vom Forschungsrat der EU-Kommission für Grundlagenforschung vergeben.

„HOPE“, „EPIC“ und „POLICE“ sind deshalb jetzt millionenschwer: insgesamt 7,5 Millionen Euro für fünf Jahre. So heißen die Projekte des Zellgenetikers Gottfried Baier, des Bioinformatikers Zlatko Trajanoski und des Entwicklungsimmunologen Andreas Villunger von der Medizinischen Universität Innsbruck. Alle drei treiben die Immunonkologie voran, die Bekämpfung von Krebs, indem das Immunsystem angeheizt wird.

Quantenphysiker Hanns-Christoph Nägerl von der Leo­pold-Franzens-Universität erhält ebenfalls 2,4 Millionen Euro für seine Arbeit zu ultrakalter Quantenmaterie. Dank der Fördermittel kann er einen Quantensimulator bauen.

„Wir waren die richtigen Leute zur richtigen Zeit mit dem richtigen Thema“, sagte Villunger. Die Immun­onkologie sei das heißeste Thema in der Krebsforschung. „In Innsbruck wird seit vielen Jahren daran geforscht, lange bevor sich jemand dafür interessiert hat.“, erklärt sich Trajanoski den Erfolg. Er züchtet Mini-Organe aus Gewebeproben von Darmkrebspatienten, führt Tests an ihnen durch und speist die Daten in den Computer ein. Sein Ziel ist, dass Ärzte künftig einen Behandlungsvorschlag erhalten, welche Medikamente bei welchem Patienten wirken.

Villungers Vision ist es, die Mechanismen der Zellteilung und des Zelltods zu verstehen. „Es gibt Zellen mit einer erhöhten Chromosomenzahl. Bei Tumoren ist das unerwünscht, weil es die Ausbildung aggressiverer Tumore erleichtert.“

Er möchte wissen, wie eine gesunde Zelle auf eine Erhöhung der Chromosomenzahl reagiert, um Fehler bei weiteren Zellteilungen zu vermeiden, und daraus Schlüsse in Hinblick auf die Tumorentstehung ziehen. „Der ERC ermöglicht uns, dass wir fünf Jahre stressfrei arbeiten können.“ Denn Forschungsförderung in Österreich sei spärlich gesät. Auch der ERC erkenne nur zehn Prozent der gut 2100 Anträge als förderungswürdig an. „Ich hoffe, der Erfolg bringt Schwung nach Innsbruck, dass sich mehrere Forscher trauen, beim ERC Mittel zu beantragen. Es ist ein großer Aufwand für eine geringe Chance, aber es kann sich rentieren“, freut sich Villunger. (thm)