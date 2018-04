Kramsach – Zwei deutsche Kajakfahrer wollten am Samstag das schöne Wetter für eine Tour mit ihren Wassersportgeräten nutzen. Gemeinsam fuhren sie am Vormittag entlang der Brandenberger Ache. Gegen 11 Uhr passierte dann aber das Unglück: Einer der beiden verunfallte im Wasser und brach sich dabei den Unterschenkel. Er konnte nicht mehr weiter. Sein Begleiter setzte einen Notruf ab. Alarmiert wurden die Wasserrettung Reith, die von einer Umweltreinigung abgezogen wurde, sowie die Kollegen aus Kramsach. Auch die Bergrettung Kramsach war im Einsatz.

Zunächst versuchte die Besatzung des Rettungshubschraubers „Heli 3“ eine Taubergung aus der Luft, was aber aufgrund der abschüssigen Unfallstelle nicht möglich war. So musste der Verunglückte, der am Uferbereich lag, von den Wasserrettern und Bergrettern geborgen werden. Das Kajak, das bei dem Unfall mit der Strömung abgetrieben worden war, konnten die Wasserretter aus Reith 300 Meter flussabwärts sicherstellen. (TT.com)