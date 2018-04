Fügen – Zu Lebensrettern wurden am Sonntag ein 35-jähriger Schweizer Kinderarzt und seine Frau, eine Intensivpflegerin in einem Hotel-Schwimmbad in Fügen. Dort zogen sie ein lebloses Kind aus dem Pool und reanimierten es erfolgreich.

Das Mädchen – ebenfalls aus der Schweiz – war mit seinen Eltern und einem Geschwisterkind in der Anlage baden. Gegen 17 Uhr ging der Vater mit beiden Kindern zum Duschen und bemerkte plötzlich, dass seine dreijährige Tochter nicht mehr da war. Sofort lief er zurück in den Badebereich, wo er das Mädchen reglos im 1,36 Meter tiefen Schwimmbecken entdeckte. Die Kleine trieb rund 30 Zentimeter unterhalb der Wasseroberfläche. In dieser Schrecksituation stürzte der 46-Jährige auch noch auf den harten Fliesenboden und zog sich laut Polizei vermutlich eine Rückenverletzung zu.

Zum Glück waren der Schweizer Kinderarzt und seine Frau anwesend. Sie reagierten sofort, zogen das Mädchen aus dem Pool und begannen mit der Reanimation. Schnell holten sie die Dreijährige zurück ins Leben. Sie dürfte nur kurz unter Wasser gewesen sein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat sie keine Folgeschäden davongetragen. Zur Beobachtung wurde sie trotzdem mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)