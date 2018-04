Innsbruck — Die Deutsche Bahn (DB) baut auf der Korridorstrecke zwischen Salzburg und Kufstein. Deshalb kommt es von Samstag, 14. April, bis Mittwoch, 25. April, zu Fahrplanänderungen der Züge über das Deutsche Eck. Anschlusszüge im Nahverkehr insbesondere an den Knoten Wörgl und Innsbruck können in dieser Zeit vielfach nicht erreicht werden.

Fernverkehr: Railjets von und nach Wien brauchen länger

Die DB führt zwischen Traunstein und Freilassing Erhaltungsarbeiten an der Strecke durch, es steht nur ein Gleis zur Verfügung. Von Samstag, 14. April, morgens bis Mittwoch, 25. April, nachmittags müssen sich Bahnreisende daher auf geänderte Fahrtzeiten der Railjets über die Korridorstrecke Salzburg-Kufstein einstellen. Für diese zwölf Tage wird von der ÖBB ein eigener Baustellenfahrplan eingerichtet.

Die Railjets von Wien kommend werden an ihren Haltestellen in Tirol ca. 15 Minuten und in Vorarlberg ca. 20 bis 25 Minuten später eintreffen. Für den RJ 868 mit Planankunft um 22.48 Uhr in Innsbruck gilt der Abweichungsfahrplan bis 30. April. Auch Richtung Wien ist mit längeren Reisezeiten und späteren Ankünften in Salzburg, Linz, St. Pölten und Wien zu rechnen.

Nahverkehr: Anschlusszüge können nicht erreicht werden

Wegen der späteren Ankunft der aus Salzburg kommenden Railjets gehen in Wörgl die unmittelbaren Anschlüsse ins Brixental verloren und es ergeben sich für Reisende Richtung Hochfilzen Wartezeiten von rund 20 Minuten. Auch die direkten Anschlüsse in Innsbruck an die S-Bahn zum Brenner sind in diesem Zeitraum nicht möglich, ebenso wenig jene zu den Regionalexpress-Zügen (REX) nach Telfs/Ötztal/Imst und die S-Bahn nach Ötztal. Auch hier kommt es zu Wartezeiten.

Im Oberland müssen täglich zwischen 10 und 17 Uhr REX-Züge der Linie Innsbruck — Landeck zwischen Landeck und Schönwies in beiden Richtungen im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt werden. Für Reisende ergeben sich dabei frühere Busabfahrtszeiten in Landeck Richtung Schönwies. An den Bahnhöfen Schönwies und Landeck werden die Fahrgäste zu den Bussen geleitet.

Die REX-Züge in Schönwies weiter Richtung Innsbruck fahren zur gewohnten Abfahrtszeit pünktlich ab. Ebenso verkehren einige REX-Züge zwischen Ötztal und Schönwies um bis zu 10 Minuten verspätet.

Sämtliche temporäre Fahrplanänderungen sind bereits im Internet auf www.oebb.at, in der ÖBB-Online Fahrplanauskunft Scotty und der ÖBB-App eingearbeitet. Ebenso steht eine kostenlose Hotline (Tel. 0800 312131) zur Verfügung. (TT.com)