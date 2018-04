Von Harald Angerer

Kitzbühel – Eine grüne Oase in der Stadt – das sollte der Kitzbüheler Stadtpark oder Volksschulpark, wie er auch genannt wird, sein. Doch seit einigen Jahren verkommt der Park zunehmend. Begonnen hat es mit dem Bau der neuen Bezirkshauptmannschaft, seither kommt der Park nicht mehr zur Ruhe. Damit soll nun aber Schluss sein.

„In dem Stadtpark macht derzeit wirklich jeder, was er will. Inzwischen wird er schon als Parkplatz verwendet“, ärgert sich GR Alexander Gamper (FPÖ) bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend. „Der Zustand des Parks ist eine Katastrophe, es braucht hier jemanden, der zuständig ist und Entscheidungen trifft“, fordert Gamper. Auch finde sich kein Posten im heurigen Budget, um den Park zu verschönern.

„Hier gibt es zwei Dinge, die wir trennen müssen“, sagt Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP). Zum einen brauche es eine Neugestaltung des Parks, dies sei ein längerfristiges Vorhaben. „Der derzeitige Zustand ist aber tatsächlich nicht haltbar. Ich habe bereits den Bauhof aufgefordert, hier etwas zu unternehmen“, sagt Winkler. So soll die geschotterte Parkfläche an der Stadtmauer, welche für eine Baustelle im Vorjahr dort eingerichtet wurde, entfernt und wieder Rasen ausgesät werden.

Eine weitere Sofortmaßnahme ist auch, dass keine Veranstaltungen im Stadtpark mehr erlaubt werden. „Der Park ist kein Event-Gelände und muss sehr sensibel behandelt werden“, sagt Winkler. Ausnahmen gebe es nur für den Adventmarkt – dieser habe sich sehr bewährt – und das Hahnenkammrennen. Denn im Winter seien durch die Schneedecke und den gefrorenen Boden keine Schäden zu erwarten. Eine geplante Veranstaltung im Park wurde deshalb auch nun nicht genehmigt. Es hätte wieder eine Bühne aufgestellt werden sollen.

In dasselbe Horn stieß auch Anna Werlberger (ÖVP), Obfrau Ausschuss für Bauhof, Friedhof, Entsorgung und Ortsbild. „Der Park muss ein Park bleiben. Derzeit ist dauernd eine Baustelle, aber der Park muss auch einmal zur Ruhe kommen“, sagt Werlberger. Zudem soll es eine generelle Neugestaltung des Parks geben. Dabei würden dann mehrere Ausschüsse und auch die Volksschule mit eingebunden.