Innsbruck, Prag – Was hält Wasser im Innersten zusammen? Dieser und anderen Fragen ging Innsbrucks Universitäts-Rektor Märk Tilmann seit Jahrzehnten nach. Nun wurde er für seine wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Ionen- und Plasmaphysik mit dem „2018 Dissociative Electron Attachment Club Distinguished Service Award“ geehrt. Am Mittwoch erhielt Märk den Preis im Rahmen des 3. Internationalen Workshops für Dissociative Electron Attachment in der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag. Zum Eröffnungsvortrag referierte der Physiker über eines seiner Lieblingsthemen: die Bindungseigenschaften von Wasser. Gemeinsam mit einem Team der Universität Lyon rund um Michel Farizon liefern die experimentellen Arbeiten einen Einblick in die Eigenschaften von Wasserstoffbrückenbindungen, die Wassertropfen im Inneren zusammenhalten und die für den Energietransfer innerhalb der Tröpfchen verantwortlich sind. (TT.com)