Von Alexander Paschinger

Lermoos, Ehrwald – Beim 3,6 Kilometer langen Erkundungsstollen fehlen noch 349 Meter, sagt Martin Maie­r vom Straßenbauamt Weilhei­m. Daher könne der Kramertunnel, die Umfahrung von Garmisch an der Ostseite, wohl im Spätsommer oder Herbst ausgeschrieben werden. Wenn alles gut geht, wird ein Jahr später mit der Umsetzung begonnen. Schon demnächst werde an den beiden Loisachbrücken gebaut, welche die Spange mit dem bestehenden Straßennetz verbinden wird. Mit einer Fertigstellung des Tunnels, der auf zahlreichen Transparenten in Garmisch gefordert wird, rechnet Maier „Ende 2024“. Der Kramertunnel soll den Ortskern von Garmisch entlasten – es geht neben dem Ziel- und Quellverkehr auch um den Durchgangsverkehr Richtung Grainau/Eibsee „und zur Bundesgrenze Griesen“, wie es in der Projektbeschreibung heißt.

Was das für den Ehrwalder Talkessel bedeutet, das ist nicht ganz unumstritten. Während der Chef des Baubezirksamtes Reutte, Wolfgang Haas, lediglich von einer „normalen“ jährlichen dreiprozentigen Steigerungsrate ausgeht, kommen die Bürgermeister im Ehrwalder Becken ins Schlucken. Der Lermooser Bürgermeister Stefan Lagg schätzt, dass der Verkehr um mehr als 20 Prozent zunehmen wird. „Wo ich ausbaue, da werde ich Verkehr ernten“, sagt der Dorfchef des Tourismusortes. Er weiß, dass das Baubezirksamt nichts in der Schublade hat, aber Lagg steht absolut für das Andenken einer Nordumfahrung für Lermoos ein. Unterstützung erhält er dabei von seinem Ehrwalder Amtskollegen Martin Hohenegg. „Wir sollten jetzt schon in weiser Voraussicht allfällige notwendige Planungen in der Raumordnung berücksichtigen.“ Die Verkehrsprognosen der Bayern seien jedenfalls mit den eigenen abzugleichen.

„Es geht nicht darum, dass wir von heute auf morgen etwas fordern“, erklärt Lagg. Lermoos sei aber nun einmal einer der führenden Tourismusorte des Außerfern und könne es sich nicht leisten, in eine Verkehrshölle zu stolpern. „Wir haben das ja schon beim Lermooser Tunnel 1984 gesehen – ohne ihn hätte sich der Ort niemals so entwickeln können.“ Insgesamt spricht Lagg beim Talkessel von 5000 Einwohnern und jährlich 1,2 Millionen Nächtigungen.

Baubezirksamt-Leiter Haas versteht die Sorge, sieht aber keinen Handlungsbedarf an Planungen: Der Kramertunnel sei kein Autobahnprojekt, der Tunnel sei zweispurig und auch in Richtung Grenze sei kein Ausbau in Sicht. Dass Ehrwald und Lermoos sich im Raumordnungskonzept Flächen für etwaige Baumaßnahmen freihalten, sei raumordnerisch „sicher richtig“.