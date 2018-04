Innsbruck — Die Tiroler Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen präsentierten sich am Freitag bei der „Langen Nacht der Forschung" dem neugierigen Publikum. 14.000 Besucher haben an über 20 Standorten in Innsbruck und Umgebung sowie in Kufstein und Lienz die Möglichkeit genutzt, Wissenschaft und Forschung hautnah zu erleben. An über 250 Stationen wurden aktuelle Studien und Fortschritte vorgestellt.

Ein buntes Programm boten die Hochschulen (fhg, FH Kufstein, Uni Innsbruck, MCI, Mozarteum, Medizinuni Innsbruck, PHT und UMIT) und zahlreiche forschende Betriebe in Innsbruck und Umgebung. Tiroler Unternehmen wie Adler-Lacke, Novartis, das AUDIOVERSUM Science Center und ITH icoserve lieferten spannende und unterhaltsame Einblicke in ihre Innovationsleistungen.



An der Fachhochschule für Gesundheitswesen in Innsbruck konnten beispielsweise Roboter begutachtet werden, die einen Hindernisparcours meistern. Am Zentrum für Chemie und Biomedizin in der Landeshauptstadt wurde der Frage auf den Grund gegangen, wie das Sonnensystem riecht. (TT.com)