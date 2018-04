Innsbruck – Auf einem Zebrastreifen in Innsbruck ist am Samstagvormittag ein Bub (9) von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. In der An-der-Lan-Straße ließ ein Pkw-Lenker (67) zunächst eine sechsköpfige Familie den Schutzweg überqueren. Als er wieder losfahren wollte, lief plötzlich der Neunjährige direkt vor das Auto.

Trotz sofortiger Notbremsung konnte der 67-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Auch der Bub hatte noch versucht, sich auf der Motorhaube abzustützen – er zog sich dennoch eine Schürfwunde am Bein zu. (TT.com)