Von Michael Domanig

Hall – Tarzisius? Selbst regelmäßigen Kirchgängern dürfte der Name dieses Heiligen bisher unbekannt sein. Dabei ist er der Schutzpatron der Ministranten – und jetzt auch Namensgeber für eine in dieser Form tirolweit wohl einzigartige Veranstaltung: Die Pfarre Hall – St. Nikolaus veranstaltet am 23. Juni im Kulturzentrum „KiWi“ in Absam erstmals einen offiziellen Galaabend für ihre Ministranten – eben die „Tarzisius-Verleihung“.

Der Grundgedanke bestehe schon länger, erzählt Pastoralassistent André Nardin. In Prutz, wo er als Jugendlicher selbst Gruppenleiter bei den Ministranten war, habe es etwa eine „Stola-Verleihung“ gegeben. In Hall sei nun vor über einem Jahr „aus einem Scherz heraus“ die Idee einer Art Oscar-Gala für Ministranten aufgekommen. „Und die fand dann wirklich schnell Anklang“, lacht Nardin.

Ziel sei es, den Kindern „Danke zu sagen“, ebenso den Eltern: Schließlich sei es nicht selbstverständlich, dass sie die Kinder jede Woche zu den „Mini-Stunden“ und den Messfeiern bringen, zu Ausflügen und anderen Aktionen.

Heuer bietet sich eine solche Verleihung besonders an: Denn im Herbst wurde die Pfarrkirche St. Nikolaus nach mehrjährigen Renovierungsarbeiten feierlich wiedereröffnet – mit einem dichten Rahmenprogramm, bei dem es auch für die Ministranten besonders viel zu tun gab. Dazu kommen natürlich die „Großeinsätze“ rund um Weihnachten oder Ostern.

Ein Komitee wird die Ministranten nach verschiedenen Kategorien bewerten. Wie diese genau ausschauen, wollen die Veranstalter noch nicht verraten. Klar ist aber, dass die Fleißigsten prämiert werden, auch „der Mut, als Ministrant angefangen zu haben“, wird belohnt. Die Teilnahme an „außertourlichen“ Aktivitäten wie den Friedenslicht- und Sternsingeraktionen spielt ebenfalls mit. Auszeichnungen für den besten Gruppenleiter oder ein Familienpreis dürfen genauso wenig fehle­n. Für die Sieger gibt es dabei eigens angefertigte, von den Kindern selbst gestaltete Tarzisius-Statuen, für alle anderen Ministranten schmucke Tarzisius-Medaillen.

In der Pfarre Hall – St. Nikolaus sind derzeit um die 50 aktive Ministranten zwischen acht und 21 Jahren tätig, „und die Zahl steigt“, freut sich Nardin. Vielerorts sehe es freilich ganz anders aus: Als Pastoralassistent in diversen Pfarren Tirols habe er die Erfahrung gemacht, „dass die Ministrantenarbeit brachliegt, wenn man nicht voll dahinter ist“. Dabei, so Nardin, „sind das fast die einzigen jungen Menschen, die aktiv in der Kirche bleiben“. An neuen Formen der Kinder- und Jugendarbeit führe daher kein Weg vorbei. „Viele kommen hauptsächlich wegen der Gemeinschaft zu den Ministrantengruppen“, bestätigt Katharina Zirngast, Pfarrgemeinderätin, Gruppenleiterin und bei der Verleihung im Vorstand tätig. Und da ist in Hall viel geboten: Große Ausflüge und Ministrantenreisen – heuer etwa in die Bavaria-Filmstudios oder den Europa-Park – stehen ebenso am Programm wie Adventkranzbinden, lustige Faschingsfeiern, Kuchenverkauf oder Basare in der Pfarre. „Im Schnitt gibt es jede zweite Woche eine größere Aktion“, berichtet Zirngast.

Seit dem Vorjahr steht gegenüber der Pfarrkirche zudem ein moderner Jugendraum mit „Lounge“ und Flachbild-TV zur Verfügung. „Es braucht einen Platz, mit dem sich die Ministranten identifizieren können“, meint Nardin.

Seit bekannt ist, dass es einen „Ministranten-Oscar“ gibt, sei die Motivation bei den Kindern „schon voll zu spüren, es wirkt sich also aus.“

Über eine mögliche Ausweitung auf andere Pfarren gebe es erste Gespräche, so Nardin weiter. „Jedenfalls laden wir viele Leute ein, sich diesen neuen Weg selbst anzuschauen.“ Zur Gala im Juni werden rund 300 Besucher erwartet.