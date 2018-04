Sölden – Schwere Kopfverletzungen hat eine Fußgängerin (31) am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Sölden davongetragen. Seither liegt sie in der Innsbrucker Klinik im künstlichen Tiefschlaf.

Die Frau hatte gegen 16.20 Uhr eine Straße überquert. Ein heranfahrender Lenker (28) leitete zwar noch eine Notbremsung ein und versuchte auszuweichen – einen Zusammenstoß mit der 31-Jährigen konnte er aber nicht mehr verhindern. Die Rettung Sölden versorgte die schwerverletzte Frau noch an Ort und Stelle, ehe sie ein Notarzthubschrauber nach Innsbruck flog. (TT.com)