Von Agnes Dorn

Stams – Damals, vor genau 60 Jahren, war sie landesweit die erste Hauptschule überhaupt, die dank eines angeschlossenen Internats auch für Schüler von weiter her den Besuch einer solchen Bildungseinrichtung ermöglichte. „In den ersten Jahren waren die Rietzer und Stamser Schüler noch in der Minderheit. Vermutlich wurde die Hauptschule anfangs noch etwas elitär wahrgenommen“, erzählt Direktor Anton Mayr.

Als dann ein Lehrer im Schuljahr 1967/68 von der Rietzer Volksschule (damals beinhalteten die Volksschulen noch eine Oberstufe) nach Stams in die Hauptschule wechselte, nahm er gleich seine ganze vierte Klasse mit. „Das war dann auch in den Sprengelgemeinden der Eisbrecher für die Schule“, erzählt Mayr.

Im Bezirk war Stams nach Imst und Haiming der dritte Standort einer Hauptschule und zu Spitzenzeiten wurden über 400 Schüler aus knapp 70 Gemeinden unterrichtet. Von Kufstein bis nach Vorarlberg, von Wängle bis nach Nauders, aus den hintersten Tälern ebenso wie aus den Nachbargemeinden kamen die Schüler, die im Stift (Bubeninternat) beziehungsweise im Don Bosco Haus (Mädcheninternat) untergebracht waren. Seit 1993 gibt es das Internat nicht mehr und die Gemeinde Mötz als damals dritte Sprengelgemeinde hat sich Richtung Silz verabschiedet. Auch das System an sich hat bekanntermaßen einige Änderungen erfahren und so nennt sich die ehemalige Landeshauptschule im 60. Jahr ihres Bestehens nun Neue Mittelschule (NMS) Stams-Rietz.

„Zuerst war nur eine Feier geplant, aber dann habe ich mir gedacht, da muss man was Nachhaltiges machen“, berichtet Direktor Mayr, wie die Idee zur großen Dauerausstellung in der NMS Stams geboren wurde. Ein Jahr Arbeit hat er mit seinem gesamten Lehrkörper in die Entstehung jener 60 Tafeln, die jeweils ein vergangenes Schuljahr abbilden, investiert.

Doch der Aufwand hat sich gelohnt, wie ein Gang durch das Schulgebäude beweist. Im oberen Drittel jeder Tafel sind Fotos des jeweiligen Jahres aus der Schule zu finden, ein weiteres Drittel berichtet von damaligen lokalen Ereignissen aus Rietz und Stams und wirft einen Blick über die Gemeinde- und Landesgrenzen hinaus in die Welt. Das letzte Drittel lässt ehemalige Schüler zu Wort kommen, darunter auch bekanntere Personen wie zum Beispiel den Sänger DJ Ötzi, den Discjockey DJ In-Style, dessen musikalische Laufbahn beim Schulprojekt „Schulmania“ seinen Anfang nahm, oder den Geschäftsführer der Medalp, Hermann Köhle, der ebenfalls einen Zeitzeugenbericht über seine Schulzeit an der Hauptschule Stams ablieferte.

„Am Anfang war ich noch naiv und habe mir gedacht, das sei eh keine Arbeit.“ Doch Mayr erkannte bald, dass die Ausstellung mehr Recherche­arbeit verlangen würde als erwartet. Denn überraschenderweise wies die Schul­chronik große Lücken über längere Zeiträume auf.

Doch dank der Unterstützung vieler Beteiligter (darunter die ehemaligen Direktoren Berta Messner und Ortschronist Max Pfandler) wurden die Tafeln immer vollständiger und zur Ausstellungseröffnung und Jubiläumsfeier fertig. „Die Tafeln können wachsen. Ein Buch dagegen wäre abgeschlossen“, nennt Mayr einen der Gründe, warum es kein gebundenes Werk über die Geschichte der Schule geben werde.