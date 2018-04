Von Helmut Wenzel

Fließ, Pians – In Märchen und Zeichentrickfilmen sind Mäuse oft harmlose, mitunter listige Figuren. In der realen Welt der bäuerlichen Feldbewirtschaftung im Oberland hingegen sind sie „eine vielfach unterschätzte Plage“, weiß Elmar Monz, Obmann der Bauernkammer Landeck.

„Alle sieben bis acht Jahre haben wir ein starkes Auftreten der Wühlmaus“, schilderte Kammergeschäftsführer Peter Frank am Mittwoch. „Im Grünland wird das Futter verschmutzt, Maschinen sind einem hohen Verschleiß ausgesetzt. In Obstanlagen fressen sie die Wurzeln, bis der Baum abstirbt.“

Vor diesem Hintergrund holte Frank einen der ganz wenigen Mäusefängerprofis in Österreich, Johann Hanserl aus Oberösterreich, zu Kursen nach Fließ und Pians. In Summe staunten 60 Teilnehmer, Bauern und Gartenbaufreunde über die hohe Fangquote des Experten – mindestens zehn Wühlmäuse pro Stunde.

„Die Mäuse gehen an die feinen und auch größeren Wurzeln. Eine Maus kann in einem Winter drei bis vier Bäume ruinieren oder innerhalb kürzester Zeit ein Salatbeet abräumen“, so der Experte. Das legendäre Stück Speck, mit dem man Mäuse in Häusern fängt, braucht er auf den Feldern nicht. Sein Werkzeug ist eine etwas rostige bayerische Drahtfall­e. Zunächst legt er den Eingang zum unterirdischen Quartier der Wühlmaus frei. „Handschuhe braucht man sich nicht anzuziehen, das ist Blödsinn“, bemerkt Hanserl und spürt die kaum sichtbaren Gänge auf. Sie können bis zu 70 Zentimeter tief und 20 Meter lang sein. „Die Wühlmäuse sind sehr neugierig. Sobald ich den Gang öffne, schaut die Maus nach, was da los ist, und die Falle schnappt zu.“ Womit das Nagetier im wahrsten Sinn des Wortes mausetot ist.

„Dass so viele Interessierte bei den beiden Kursen dabei waren, ist sehr erfreulich“, resümierte Frank.

Übrigens gab es auch im Paznaun einen Profimäusefänger – es war Ludwig Fritz, vulgo „Mauser“ (1908–1994), der aus dem Montafon kam und in Stadlen bei Kappl lebte. „Er hat die Erdhügel auf den Feldern mit einem Holzstock freigemacht und eine Falle in den Eingang gesteckt“, weiß Chronist Albert Spiss. „Die Bauern haben ihn pro gefangener Maus bezahlt.“