Innsbruck – Die Verhandlung war schnell vorbei. Nach 30 Minuten war klar, dass ein Vergleich wohl nicht zustande kommen wird – zu unterschiedlich sind die Positionen der Streitparteien. Die Klägerin, eine Kufsteiner Krankenschwester, die vor Gericht gegen ihre Kündigung ankämpft, „möchte wieder im Kufsteiner Krankenhaus arbeiten“, sagt ihr Anwalt Stefan Krall. Aber genau das will die Spitalsführung nicht – an eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses sei nicht zu denken. Jetzt muss das Arbeit- und Sozialgericht entscheiden, ob die Kündigung tatsächlich rechtens ist.

Dass die 55-Jährige im Kufsteiner Spital nicht mehr erwünscht ist, liegt an einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen Pflegerin und Spitalsführung. Wie bereits mehrfach berichtet, bemängelt die Krankenschwester gegenüber ihrem Arbeitgeber, dass Mitarbeiter mehrfach Einblick in ihre Krankenakte bzw. auch in die ihres jung verstorbenen Sohnes genommen hätten. Die Frau wandte sich unter anderem auch an die Datenschutzkommission. Mehrere Gerichte waren bzw. sind noch immer mit der Causa beschäftigt.

Die Kündigung ist bereits der zweite Versuch, die Krankenschwester loszuwerden. Im ersten Versuch sprach die Spitalsführung die fristlose Entlassung der Kufsteinerin aus. Das war im Sommer 2016. Die Mitarbeiterin wehrte sich mit einer Klage am Innsbrucker Landesgericht. Und das entschied, dass die Entlassung aus formalen Gründen rechtswidrig war. Der Arbeitgeber gab nicht auf, sondern bekämpfte das Urteil am Oberlandesgericht und dann sogar am Obersten Gerichtshof in Wien. Am Ergebnis änderte sich nichts – die Gerichte bestätigten das Ersturteil, die Entlassung ist damit aufgehoben. Ihren Dienst durfte die Kufsteinerin dennoch nicht antreten, sie wurde mit einem Hausverbot belegt. Aber schon vor der endgültigen Entscheidung sprach die Krankenhausführung die Kündigung der Krankenschwester aus, die jetzt Gegenstand eines weiteren Verfahrens ist. Herbert Marschitz, Anwalt des Gemeindeverbandes als Betreiber des Spitals, wollte mit Hinweis auf die Verschwiegenheitspflicht keine Stellungnahme abgeben. (tom)