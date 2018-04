Die in Hopfgarten geborene Kathrin Fuchs hat bei den Barmherzigen Schwestern ihr Leben den Kindern mit Behinderung gewidmet — aber nicht in ihrer Heimat, sondern im Nahen Osten.

Seit 47 Jahren ist sie nun hier, zunächst 17 Jahre im Libanon, wo sie mit Flüchtlingskindern arbeitete, seit 30 Jahren in Israel. Resolut, aber mit viel Freundlichkeit und Wärme leitet sie das Maison du Sacré Coeur. Leichter sei es in den vergangenen 30 Jahren nicht geworden, im Gegenteil: Die Mauern in der Region seien gewachsen, zwischen den Ländern und zwischen den Menschen. „Es ist ein Pulverfass. In Israel scheint nach wie vor keine Lösung in Sicht, aber die Hoffnung stirbt nie."

Im Haus der Barmherzigen Schwestern wird jedes Kind nach seinen Möglichkeiten gefördert: durch die liebevolle Betreuung, die richtige Pflege und Therapie und den speziellen Unterricht an der angeschlossenen Sonderschule, die 20 weitere Kinder mit schweren Behinderungen und 30 autistische Kinder aus der Gegend besuchen. Den Schwestern stehen dabei 160 Fachkräfte zur Seite. „Eigentlich sind wir eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche, aber manche bleiben über das 21. Lebensjahr hinaus." Ein Kindergarten für 175 gesunde Kinder ist ebenfalls hier untergebracht.

Konfessionen spielen bei den Kindern im Therapieraum keine Rolle. Für Schweste­r Kathrin ist das Miteinander nur logisch und wird auch gelebt. „Wir sehen hier nur den Mensche­n", erklärt die Hopfgartnerin. Ob sie der Weg noch einmal zurück nach Österreich führt? Diese Frage habe sich nie gestellt. „Ich bin für die Kinder da. Politik überlasse ich anderen." (TT)