Söll – Ein Auto landete am Donnerstag kurz vor Mittag in einem Wasserauffangebcken in Söll. Ein 50-Jähriger war gegen 11.50 Uhr auf der Eibergstraße von Kufstein kommend unterwegs, als er eine Sekunde am Steuer einnickte. Der Wagen des Russen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Absicherungszaun und anschließend gegen die Böschung vor dem Becken.

Schließlich stürzte das Auto in das Becken und blieb im etwa einem Meter tiefen Wasser stehen. Der Lenker und sein 49-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr barg die Russen mit der Leiter. Anschließend brachte die Rettung die beiden in das Krankenhaus Kufstein.

Die Eibergstraße war für etwa 30 Minuten gesperrt. Im Einsatz standen neben der Polizei auch vier Rettungsfahrzeuge, vier Notärzte, rund 40 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Kufstein und Söll sowie zwei Rettungshubschrauber. (TT.com)