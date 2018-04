Dhaka — Der Tod von mehr als 1100 Menschen in Bangladesch war für Konsumenten im Westen ein Weckruf. Für sie hatten die Opfer im eingestürzten Fabrikgebäude Rana Plaza Kleidung produziert. Fünf Jahre später ist einiges besser — Preisdruck aus dem Ausland bleibt aber ein Problem. Mit einigen Tipps könne jeder einzelne Konsument etwas gegen diese Tatsache tun, so die Botschaft von Greenpeace.

Weniger als eine Minute bräuchten seine Arbeiter bei Brandschutzübungen, um das Gebäude zu räumen, erzählt Nashir Uddin Mia. In seiner Textilfabrik One Composite Mills 30 Kilometer nördlich von Bangladeschs Hauptstadt Dhaka werden T-Shirts und andere Kleidung für US-Firmen und auch die deutsche Handballmarke Kempa hergestellt.



Auf den Boden gemalte Pfeile weisen in Richtung Ausgang, im Stiegenhaus hängen Evakuierungspläne und an den Wänden Feuerlöscher. An den Deckenlampen sind Schilder befestigt, die auf eine Hotline für Beschwerden über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen hinweisen. Dass in der Textilindustrie des südasiatischen Landes lange ganz andere Verhältnisse herrschten, erfuhr die Welt vor fünf Jahren — am 24. April 2013, als das achtstöckige Rana-Plaza-Gebäude am Rande von Dhaka einstürzte.



Kurz nach dem Unglück unterschrieben mehr als 200 ausländische Unternehmen, die in Bangladesch Kleidung produzieren lassen, mit den lokalen Gewerkschaften ein rechtsverbindliches Abkommen für Brandschutz und Gebäudesicherheit. Das hatte unter anderem Inspektionen in mehr als 1800 Fabriken zur Folge. Viele Mängel wurden behoben, manche Standorte geschlossen. Vereinbart wurde allerdings eine Laufzeit von fünf Jahren — das „Accord" genannte Abkommen läuft also Ende Mai aus. Viele der internationalen Markenhersteller haben inzwischen ein Nachfolgeabkommen — das „2018 Accord" — unterschrieben.

Tauschen, Reparieren, Leihen: Jeder kann einen Beitrag leisten

Für Greenpeace-Textilexpertin Kirsten Brodde war die Katastrophe im Rückblick ein Wendepunkt, der die Wahrnehmung vieler Konsumenten auch im deutschsprachigen Raum veränderte. „Man konnte plötzlich sehen, wie skandalös die Produktionsbedingungen in der Textilindustrie waren", sagt sie. Zu diesem Anlass hat die NGO Greenpeace Tipps zum nachhaltigen Kleiderkonsum zusammengestellt.

Die Produktion unserer Kleidung sei neben den katastrophalen sozialen Umständen beispielsweise auch schuld an 20 Prozent der globalen industriellen Wasserverschmutzung, schrieb die NGO am Montag. Ein großer Teil der Hosen, T-Shirts oder Kleider verstaube zudem in unseren Schränken, im Schnitt wird jedes fünfte Stück nie getragen.

„Die konventionelle Textilindustrie ist einer der größten industriellen Umweltverschmutzer, und auch im Sozialbereich oft mehr als nur katastrophal: Der große Hunger nach täglich neuer Mode hat in den Produktionsländern für teils sklavenähnliche Zustände unter den Arbeitern gesorgt", sagte Nunu Kaller, Konsumentensprecherin bei Greenpeace Österreich.

Tipps für einen "grünen" Kleiderschrank: Vorhandenes neu entdecken: Jedes fünfte Kleidungsstück wird so gut wie nie getragen. Welche Klamotten können neu entdeckt und kombiniert werden?

Um dem „Fast Fashion"-Trend entgegenzuwirken, rät Kaller, Kaputtes nicht gleich im Müll zu entsorgen: „Leider verlernen wir die Kulturtechnik des Reparierens mehr und mehr", so Kaller. Die vergleichsweise schlechte Qualität von Fast Fashion habe dazu geführt, dass ein Rock mit einem Loch eher weggeworfen als repariert wird. Es zahle sich jedoch aus, Dinge zu reparieren — sowohl die eigene Geldtasche als auch die Umwelt werden dabei geschont. „Spannend sind auch neue Konzepte wie 'Kleidereien', wo man sich Kleidungsstücke wie in einer Bibliothek ausleihen kann", sagte Kaller.



Im Falle eines Neukaufs empfiehlt Greenpeace, auf faire und ökologische Produktion zu achten. "Gütezeichen wie GOTS und Made in Green sind hier beispielsweise vertrauenswürdig." "Textilsiegel im Greenpeace-Check" hat die Umweltschutzorganisation kürzlich einen Ratgeber herausgebracht, der Orientierung im Gütesiegel-Dickicht bringen soll. (APA/dpa/TT.com)