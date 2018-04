Baden – Ein 90-jähriger Lenker hat am Wochenende in Baden beim Zurückschieben vor einer Ampel den Pkw einer 61-Jährigen beschädigt. Der Pensionist aus dem Bezirk Mödling war ohne gültige Lenkerberechtigung unterwegs, berichtete die Stadtpolizei am Montag. Als sein 58-jähriger Sohn aus Wien das Auto aus der Kreuzung fahren sollte, stieß er ebenfalls gegen das Auto der Badenerin.

Zum Hergang des Vorfalls am Samstag um 9.30 Uhr wurde mitgeteilt, dass der 90-Jährige in der Eichwaldgasse bei der Ampelanlage vor der Bahnunterführung zur Dammgasse im Retourgang mit einem hinter ihm anhaltenden Pkw einer Badenerin kollidiert war. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass dem betagten Mann der Führerschein abgenommen worden war.

Inzwischen hatte die 61-Jährige ihren Wagen in der Langenfeldergasse geparkt. Um die Kreuzung zu räumen, wurde der Beifahrer des Pensionisten ersucht, den Pkw seines Vaters ebenfalls wegzustellen. „Dem Mann aus Wien gelang es - ebenso wie seinem Vater kurz zuvor -, trotz lautstarker Warnung durch die Polizisten gegen das vorher geparkte Fahrzeug der Badenerin zu stoßen und es erneut zu beschädigen“, teilte die Polizei mit. Anzeigen werden der Aussendung zufolge an die Bezirkshauptmannschaft Baden übermittelt. (APA)