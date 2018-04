Innsbruck – Kuriose Szenen spielten sich am Montagabend nahe des Baggersees ab. Gegen 19.50 Uhr gingen mehrere Personen den Archenweg entlang, als plötzlich zwei Rumänen aus einem Auto sprangen und auf die Gruppe losgingen.

Mit Ästen schlugen die jungen Männer, 21 und 22 Jahre alt, mehrmals auf die Passanten ein. Am Ende gab es drei Verletzte im Alter von 18 und 20 Jahren – und viele offene Fragen. Denn was genau hinter dem unvermittelten Angriff steckt, war auch am Tag danach noch nicht ganz klar. Die Polizei Neu-Arzl vermutet, dass sich jemand der Beteiligten nicht verkehrskonform verhalten hat.

Einige Zeugen- und Opferaussagen stünden aber noch aus. Die beiden Rumänen erwartet in jedem Fall eine Anzeige wegen Raufhandels. Einer der Verletzten musste in die Klinik gebracht werden. (TT.com)