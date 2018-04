Innsbruck – Die Tiroler gehören zu den zufriedensten Online-Datern. Das hat die Liebes-App „Once“ herausgefunden, die das Dating-Verhalten der Österreicher drei Monate lang genauestens unter die Lupe genommen hat. Basis der Analyse ist die im Februar eingeführte Funktion „Rate Your Date“ – zu deutsch: „Bewerte dein Date“. Die Nutzer können Feedback zu Chats, Treffen und der Exaktheit der Fotos geben, die dann auf dem jeweiligen Profil angezeigt werden. 3000 Österreicher haben das bereits gemacht, europaweit sind es 30.000 Bewertungen pro Woche.

Hintergrund dafür ist wiederum eine bundesweite Umfrage von Marketagent.com. Demnach sind fast 70 Prozent der österreichischen Online-Dater schon mindestens einmal bei einem „Offline-Treffen“ enttäuscht worden. Sieht das Profilbild oft noch vielversprechend aus und machen die ersten ausgetauschten Nachrichten Lust auf mehr, entpuppt sich der Traummann oder die Traumfrau im realen Leben oft als „Mogelpackung“.

Tiroler lassen sich Zeit bis zum ersten Treffen

Nach Meinung der Österreicher wird besonders oft bei den Angaben zum Körpergewicht (67 Prozent), dem Alter (48 Prozent) und den hochgeladenen Bildern (47 Prozent) geschummelt. Bei den Tirolern trifft zumindest Letzteres nicht zu – vier von fünf Tiroler Singles sehen im echten Leben genauso, oder sogar noch besser aus, als auf ihrem Profilbild. Damit sind sie die „ehrlichen Spitzenreiter“ im Vergleich zum Rest Österreichs. Negative Überraschungen warten vor allem im Burgenland und in Kärnten (siehe Grafik). Frauen und Männer hielten sich beim „Schummeln“ die Waage, heißt es in der Aussendung von „Once“.

Die erste Nachricht hingegen wird in den meisten Bundesländern von Männern verschickt – nicht so in Tirol. Hier scheuen 51 Prozent der Frauen nicht vor dem ersten Schritt zurück. Geht es um das erste persönliche Treffen, lassen sich die Tiroler Zeit und warten im Schnitt bis zu sechs Tage. Noch geduldiger sind die Vorarlberger mit sieben Tagen. Die Wiener fackeln allerdings nicht lange und treffen sich meist schon nach drei Tagen.

Männer sind benachteiligt

Laut dem Unternehmen, das seinen Sitz in Frankreich hat, soll die Funktion „Rate Your Date“ mehr Transparenz und Menschlichkeit ins Dating bringen. Allerdings ist sie in ihrem vollen Umfang nur Frauen vorbehalten. Männer dürfen lediglich bewerten, ob die Frau, mit der sie sich getroffenen haben, so aussieht wie auf dem Profilbild. Frauen hingegen dürfen ihre Dates mit bis zu fünf Sternen bewerten und sogar Kommentare schreiben. Die Tirolerinnen vergeben im Schnitt 3,9 Sterne und zählen somit knapp hinter Niederösterreich zu den zufriedensten Online-Datern. Am kritischsten sind die Steirer.

Warum nur weibliche Nutzer ihre Dates so umfangreich bewerten dürfen, erklärte Co-CEO Clémentine Lalande kürzlich so: „Vor allem Frauen haben viele negative Erfahrungen gemacht, wenn es vom Online-Date ins reale Leben ging – mit Mogelpackungen, aber auch mit unnötigen sexuellen Kommentaren bis hin zu schierer Belästigung. Es ist an der Zeit, dass sich Frauen sicher und beschützt fühlen.“

Bereits nach den ersten paar ausgetauschten Nachrichten können die Nutzerinnen die Unterhaltung bewerten und werden weiters gefragt, ob ein Date geplant ist. Die Männer haben nach einem Treffen keine Möglichkeit, auf die Kommentare zu reagieren; wohl müssen sie aber zustimmen, dass ein Treffen stattgefunden hat. Und: bevor ein Kommentar überhaupt veröffentlicht wird, wird es von „Once“ geprüft, um beleidigende und unnötige Kommentare auszuschließen. (tst)