Von Angela Dähling

Mayrhofen – 7000 partywütige Briten, die eine Woche teils völlig enthemmt durchfeiern – seit Jahren haftet am Snowbombing-Festival in Mayrhofen der zweifelhafte Ruf eines Drogenfestivals. Auch wenn sich die Mayrhofner Touristiker und auch die Veranstalter strikt gegen diese Pauschalverurteilung wehren. Wer Drogen wolle, bekomme sie in ganz Tirol, meint Mayrhofens TVB-Geschäftsführer Andreas Lackner. Die jüngsten Meldungen über die Festnahme von drei britischen Drogendealern beim Snowbombing-Festival und die Beschlagnahmung von Drogen mit einem Gesamtwert von 90.000 Euro (die TT berichtete) sind indes Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die da meinen: „Zugunsten der Millioneneinnahmen wird beim Snowbombing vieles unter den Tisch gekehrt.“ Ist das wirklich so?

Eine Festivalbesucherin (Name der Redaktion bekannt) schildert: „Ab 3 Uhr sind viele Leute wie Aliens herumgesteuert, sie hatten erweiterte Pupillen und keiner war mehr wirklich bei sich.“ Weitere Recherchen ergaben, dass es drei weitere Drogenfälle während des heurigen Festivals gab, bei denen insgesamt sieben Briten zwischenzeitlich von der Polizei festgenommen wurden – u. a. weil sie vorportionierte Mengen von Kokain, Ecstasy, MDMA, Amphetamin und Cannabi­s bei sich hatten. An die Öffentlichkei­t gelangte­n diese Fälle nicht. „Das ist nicht gewünscht, sonst sieht es aus, als habe das Zillertal ein Drogenproblem“, erklärt ein Polizist. Auch er will anonym bleiben. Das Thema ist zu heikel.

Didi Wechselberger ist seit Jahren Sicherheitschef beim Snowbombing. Er gibt zu: „Die Drogensachen sind nicht das, was wir über Snowbombing in der Zeitung lesen wollen.“ Der Mayrhofner hat aber dennoch kein Problem zu sagen, was Sache ist: „Es gibt kaum Schlägereien oder Schnapsleichen beim Snowbombing. Das einzige Problem, das wir haben, ist ein Drogenproblem. Aber das haben wir in Mayrhofen den ganzen Winter.“ Laut Wechselberger sei hinsichtlich Drogenkonsum und -handel jeder Wintertag in Mayrhofen wie Snowbombing. Während der Festivalwoche habe man zumindest dank des strengen Sicherheitskonzepts bessere Chancen, Dealer aufzudecken. Die zieht das Festival offenbar an: 70 Prozent jener, die bei der Polizei aktenkundig werden, hätten nämlich nicht mal eine Eintrittsberechtigung, sagt Wechselberger.

Der Mayrhofner arbeitet beim Snowbombing mit 150 privaten Sicherheitskräften, zivilen privat anwesenden Polizisten aus England, der Polizei Mayrhofen und dem Bezirkspolizeikommando eng zusammen. „Die leisten alle super Arbeit. Aber was wirklich furchtbar ist, ist unser lasches Gesetz. Unserer Polizei sind die Hände gebunden“, wird Wechselberger deutlich.

Er erzählt von festgenommenen Dealern, die sich am nächsten Tag schon wieder in Mayrhofen auf der Terrass­e sonnen „und uns den Stinkefinger zeigen“. Und er weiß von einschlägigen Internetplattformen, auf denen Österreich aufgrund der Gesetzeslage als drogenfreundlich hervorgehoben wird. „Die Polizisten haben zu wenig Handlungsfreiheit. Wenn Handschellen angelegt werden, braucht es zig Formulare und dann droht noch die Gefahr einer Anzeige wegen Freiheitsberaubung“, meint er. Er habe daher immer wieder Diskussionen mit den britischen Veranstaltern, die nicht verstehen würden, warum nicht härter durchgegriffen werde und trotz aufgedeckter Delikte nichts passiere. In England sei das anders.

Mit der Sicherheit nimmt man es auf den Veranstaltungsgeländen von Snowbombing nämlich sehr genau. Wegen der Gefahr von Amokläufen und Terroranschlägen müssen Konzertbesucher – aber auch alle Mitarbeiter vor Ort – durch Sicherheitsschleusen, wo sie von ausgesuchten Sicherheitskräften durchsucht werden. „Drogen sind auf dem Veranstaltungsgelände strikt verboten“, betont der Sicherheitschef. Das schert etliche Festivalbesucher wenig. „Geringe Mengen nehmen wir bei den Eingangskontrollen ab und verbrennen sie vor Ort“, sagt er. Es sei nämlich gar nicht möglich, für alles die Polizei zu holen. Als es doch erforderlich war, seien Sicherheitskräfte einmal bis zum Eintreffen der Polizei getreten und bespuckt worden.

„Drogen werden überall auf Partys genommen, das Problem sind die Dealer“, meint Wechselberger. „Hätten wir Snowbombing nicht, könnten wir nicht so viel gegen sie tun.“ Denn die nötige Anzahl von Polizisten sei nur während der Festivalwoche vor Ort.