Von Hubert Daum

Imst — Teilweise existieren sie bereits seit über 20 Jahren: die türkischen Vereine in der Bezirkshauptstadt — mittlerweile fünf an der Zahl. Für viele Stadtbürger ist allerdings alles andere als klar, was hinter diesen Clubtüren geschieht bzw. wofür die Vereine stehen. Mit dem Tag der offenen Tür „Tür an Tür" am 6. Mai soll sich das ändern.

Das Integrationsbüro und „Miteinand in Imst" biete­n den Vereinen die Möglichkei­t, sich an diesem Tag zwischen 10 und 17 Uhr zu präsentieren, und unterstützen die Veranstaltung organisatorisch. Die für Integration zuständige Gemeinderätin Brigitte Flür: „Als Obfrau des Integrationsausschusses der Stadt Imst lade ich alle Interessierten ein, die Gelegenheit wahrzunehmen und sich selbst ein Bild von den unterschiedlichen Angeboten der fünf Vereine zu machen sowie das persönliche Gespräch zu suchen." Das hofft Flür in der Tat, denn da könne man auch über jene Vorfälle direkt sprechen, die gerade jüngst anlässlich eines Festes am Johannesplatz einige Bürger aufregten (siehe rechts).

Das könnte am Rande passieren. Den hauptsächlichen Sinn des symbolischen Türöffnens schildert Kirsten Mayr vom Integrationsbüro: „Seitens der türkischen Vereine stehen der offene Dialog, gegenseitiges Kennenlernen und der respektvolle Austausch im Zentrum dieser Veranstaltung." Für Johann­a Heumader-Schweigl von Miteinand ist es ein weiterer Schritt gegen eine oft zitierte Parallelgesellschaft: „Bereits vor drei Jahren luden die türkischen Vereine in Begleitung von Miteinand zu einem geführten Rundgang für alle Interessierten. Rund 30 Menschen konnten bereits dort hinter die Kulissen blicken."

Die fünf Vereinslokale erstrecken sich von der Imster Oberstadt bis zum Gewerbegebiet. „Tür an Tür" am 6. Mai entstand aufgrund der Initiativen seitens der Vereine.