Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger musste sich eine Tiroler Mutter nun vor dem Landesgericht verantworten.

Die 33-Jährige hatte von ihren drei kleinen Mädchen Nacktfotos angefertigt, die ihrer Art nach eindeutig strafrechtlich relevant sind. So auch Bilder, die die kleinen Mädchen zeigen, wie sie den so genannten „keltischen Gruß“ ausführen. Eine Pose, bei der die Geschlechtsteile der Kinder zu sehen sind.

Vor Richterin Sandra Presslaber schwor die Angeklagte, dass die Bilder letzten Sommer allein auf Geheiß des einstigen Lebenspartners angefertigt worden waren und aufgrund eines erbittert geführten Obsorgestreits jetzt „rein zufällig“ von der (einst) ehelichen Digitalkamera zu den Behörden gewandert seien.

Die Angeklagte: „Er ist ein Nacktfetischist. Ich bin aber wiederum selbst Missbrauchsopfer und will mit so einem Zeugs schon gar nichts zu tun haben. Ich habe die Fotos auf unserer Hütte gemacht, da er mich eingeschüchtert hatte und sonst wieder so zornig geworden wäre.“

Der Ex-Partner, der dem Prozess überraschenderweise ohne Ladung als Zaungast beiwohnte, wurde darauf kurzerhand von Richterin Presslaber als Zeuge einvernommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann der Einzige im Gerichtssaal war, der spontan wusste, was unter einem „keltischen Gruß“ zu verstehen ist. Der Akt der Frau wird deshalb zur weitergehenden Überprüfung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Richterin Presslaber zur Mutter: „Solche Bilder sind Kinderpornografie. Ich glaube aber, dass sie dazu bestimmt wurden.“ 1440 Euro Geldstrafe ergingen. Einen Freispruch gab es hingegen zu einem Bild, auf dem eines der Mädchen nackt auf einer Badematratze zu sehen war. So ein Sommerfoto ist strafrechtlich nicht relevant.