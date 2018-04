Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Ischgl – Am zweiten Prozesstag zum Fall von Korruption um Auftragsvergaben durch einen einstigen Mitarbeiter des TVB Paznaun-Ischgl kam es gestern am Landesgericht zu einem Perspektivenwechsel. Im Zentrum der Fragen von Richterin Verena Offer und den Verteidigern standen nämlich nicht der erstangeklagte Paznauner und drei mitangeklagte Unternehmer, sondern die Spitzen des TVB und der Silvretta Seilbahn. Um nämlich zu klären, ob durch die verlangten und bezahlten Auftragsvergabe-Provisionen überhaupt, wie angeklagt, eine pflichtwidrige Vornahme eines Amtsgeschäfts vorgelegen hatte, mussten die Brüder Hannes (Seilbahn) und Alfons (TVB, Verein der Ischgler Tourismusunternehmen) Parth eingehende Fragen zu den Ischgler Tourismusstrukturen akzeptieren. Nötig war das deshalb, weil am ersten Prozesstag nicht klar geworden war, für wen der beim TVB angestellte Erstangeklagte eigentlich gehandelt hatte. So behaupteten die angeklagten Unternehmer, dass sie ja immer an die Seilbahn bezahlt hätten und teils gar nicht gewusst hätten, dass der Eventmanager direkt für den TVB arbeitet. Auch die Kostenteilung von Rechnungen durch Seilbahn und TVB ließ sich nicht klären. Zugleich sollte es Förderungen an den TVB für Leistungen des TVB gegeben haben.

Seilbahn-Chef Hannes Parth versuchte die Erklärung: „Seit Jahrzehnten kooperieren wir bei Veranstaltungen mit dem Tourismusverband. Das hat sich über die Jahre eingespielt, so sind die Vereinbarungen in der Regel nicht schriftlich.“ Richterin Verena Offer: „Aber es heißt, dass der TVB die Marketingabteilung der Seilbahn ist. Wie kommt denn das?“ Parth bestätigte dazu, dass die Seilbahn tatsächlich keine eigene Marketingabteilung mehr habe, dafür aber der TVB bei Aufgaben unterstützt werde, die er alleine finanziell nicht stemmen könne: „Viele Kosten kann man von vorneherein nicht genau abschätzen. Die Kostenteilung haben wir uns darauf jeweils ausgeschnapst.“

Alfons Parth reagierte auf noch eingehendere Fragen zum System (in) Ischgl ungehalten: „Diese Befragerei wird jetzt langsam diffus. Ich bin doch als Zeuge hier!“ Darauf legte Parth dar, dass man bereits seit dem ersten Konzert (Rainhard Fendrich, 1992) eng zusammenarbeite: „Für uns gibt es als Kriterien nur die Erfolge der Unternehmen, unsere Gäste und die Wertschöpfung im Tal. Alles nicht so einfach, da gibt es viele Verflechtungen!“ Den Erstangeklagten sah Alfons jedoch eindeutig als „seinen“ TVB-Mitarbeiter, während Bruder Hannes ihn als „einen seiner engsten Mitarbeiter bei der Auswahl der Konzerte“ bezeichnet hatte. „Er hat als TVB-Mitarbeiter den Seilbahnen zugearbeitet.“

Um die 120.000 Euro listet die Anklage als Korruptionszuwendungen auf. Bei den Konzerten geht es um weit mehr. TVB-Direktor Andreas Steibl: „Unter 100.000 Euro gibt’s nur noch den DJ Ötzi.“ Am 7. Juni geht es weiter. Auch Betrug statt Korruption steht nun übrigens im Raum.