Innsbruck – Im Vorfeld der Jahreshauptversammlung hat die Bergrettung Tirol eine Rückholaktion gestartet. Es handelt sich dabei um ein leichtes Sicherungsset, die „4x4-Edition“, die Fördermitglieder von 2014 bis 2017 im Online-Shop und in der Landesstelle in Telfs kaufen konnten. „Es ist nichts passiert. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt der langjährige Bergretter Norbert Wolf. Anlass für die Rückholung sei die Einhaltung des „Produkthaftungsgesetzes“, bedauert Landesleiter Hermann Spiegl beim Gespräch mit der TT. Beim In-Verkehr-Bringen des Systems seien „juristisch-technische Schritte“ nicht eingehalten worden.

500 Sets, unter anderem für den Einsatz am Gletscher zusammengestellt, wurden damals eingekauft. 48 Förderer (davon 13 im Ausland), die das Set erstanden hatten, kontaktierte die Bergrettung mit einem eingeschriebenen Brief. Den Förderern wird angeboten, das komplette Set an die Landesgeschäftsstelle zurückzuschicken. Sie erhalten den Anschaffungspreis (245 Euro) zurückerstattet. Oder sie retournieren nur die 6-mm-Reepschnur und erhalten deren Anschaffungspreis.

Mittlerweile ist auch ein zertifiziertes Set eines bekannten Herstellers am Markt. Bei den Bergrettern selbst, die geschult sind und laufend geschult werden, soll das eigene System im Einsatz bleiben. Wie Systementwickler Peter Veider erläutert, wird mit Bergartikelherstellern weiter an Sicherheitsprodukten für Förderer gearbeitet.

Parallel zu diesem Vorgang werden die Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Die Bergrettung ist in Tirol hoch angesehen. Über 4000 Frauen und Männer sind ehrenamtlich im Einsatz, um Menschen in Bergnot zu helfen und nach Unfällen zu bergen. Finanzierungsfragen machen Österreichs größter Landesorganisation aber immer wieder zu schaffen. „Wir müssen auch Geld beschaffen, um retten zu dürfen“, sagt Spiegl. 2,8 Millionen Euro pro Jahr sind veranschlagt, um einsatzfähig zu sein. Rund ein Drittel kommt vom Land, ein Drittel durch die Verrechnung der Einsätze, 900.000 Euro bringt die Bergrettung selbst herein. Hier erweisen sich die über 15.000 Fördermitglieder mit ihren Beiträgen als eine wichtige Säule. Sie schließen mit ihren Beiträgen auch eine Versicherung für die eigene Rettung ab.

Im Gegensatz zu anderen freiwilligen Organisationen hat die Bergrettung keine Nachwuchssorgen, Wenn, dann habe man ein „Funktionärsproblem“, so Spiegl. Viele Engagierte wollen kein Amt mehr übernehmen, sondern einfach als „normale Bergretter“ arbeiten. Verantwortung und Zeitaufwand sind groß.

Material und Technik stellen schon lange einen komplexen Bereich in der alpinen Sicherheit dar. Derzeit gehen die Landesorganisationen bei der Weiterentwicklung der professionellen Rettung vielfach eigene Wege. Eine große Herausforderung sieht Peter Veider in derzeit ziemlich seltsamen Trends im Bergsport und in mangelnder Eigenverantwortung. „Wer schneller oben ist, lautet oft die Devise. Wir müssen mehr Kameradschaft und Hilfsbereitschaft einbringen.“ (strosa)