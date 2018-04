Von Peter Nindler

Innsbruck – Bayern und Tirol, das ist seit Monaten eine angespannte politische Situation. Auf der einen Seite protestieren die Nachbarn gegen die Lkw-Blockabfertigungen in Kufstein, am Montag und am Mittwoch sind die nächsten geplant. Andererseits führt Deutschland seit September 2015 permanente Grenzkontrollen durch. Massive Wartezeiten sind die Folge. Mittwoch wird sich der bayerische Verkehrs- und Innenminister Joachim Herrmann in Kiefersfelden ein Bild von den Personenkon­trollen auf bayerischer Seite machen. Gleichzeitig finden die Lkw-Dosierungen statt.

Im Vorfeld übt jetzt Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) erstmals Kritik an den Grenzkontrollen in Bayern. Vor allem, weil mit zweierlei Maß gemessen wird. „Dass sich Bayern über unsere Lkw-Blockabfertigungen aufregt und nur ein paar hundert Meter davon entfernt ständig Grenzkontrollen durchführt, zeigt die Absurdität der Diskussion.“ Es sei zwar nicht wirklich nachvollziehbar, aber es ist das gute Recht von Bayern, sich vor illegaler Migration schützen zu wollen. „Obwohl wir in Tirol bereits 180 Polizisten rund um die Uhr im Grenzraum im Einsatz haben“, betont der Landeshauptmann.

Was Platter besonders ärgert: „Gleichzeitig spricht uns Bayern aber das Recht ab, die Gesundheit unserer Bevölkerung mit Notmaßnahmen vor dem Transit zu schützen.“ Die Grenze der Belastbarkeit für Mensch, Natur und Infra­struktur sei in Tirol längst erreicht. Deshalb werde man an den Blockabfertigungen als Maßnahme festhalten.

Am Freitag gab es wieder Proteste der römischen Regierung. In einem Schreiben an den österreichischen Botschafter in Italien, René Pollitzer, fordert das italienische Verkehrsministerium Respekt für das europäische Prinzip des freien Warenverkehrs. Die Blockabfertigung verlangsame erheblich den Verkehr über den Brenner und benachteilige insbesondere das italienische Wirtschaftssystem, heißt es.

Der Kritik an den Blockabfertigungen kontert Tirol aktuell mit inhaltlichen Argumenten hinsichtlich der Grenzkontrollen. Schließlich wird von Deutschland und Italien stets auf Wartezeiten und Rückstaus in Richtung bayerisches Inntal-Dreieck durch die Lkw-Blockabfertigung verwiesen. Das Land hat jetzt die Stauzeiten aufgrund der Grenzkontrollen von August 2017 bis April 2018 ausgewertet. An zumindest 134 Tagen gab es längere Wartezeiten, im Durchschnitt rund 18 Minuten. Bei starkem Verkehr bzw. Urlauberschichtwechsel im Winterreiseverkehr reichte der Rückstau allerdings von der Grenze bis über die Autobahnanschlussstelle Wörgl-Ost hi­naus. Es gab Wartezeiten von 69 Minuten. Und im Jänner, Februar und März besonders viele Stautage.

Nach wie vor erfolgen die Grenzkontrollen relativ unflexibel. Die vor zwei Jahren vom damaligen Ministerpräsidenten und heutigen deutschen Innenminister Horst Seehofer versprochenen Beschleunigungen finden so nicht statt. An der gesamten deutsch-österreichischen Grenze wurden bis Februar 2018 rund sechs Millionen Menschen kontrolliert und heuer 2157 unerlaubte Grenzübertritte gestoppt.