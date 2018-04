Jenbach – Ein Brand entlang der Achenseebahn hielt am Sonntagnachmittag die Feuerwehren in Jenbach auf Trab. Gegen 15.30 Uhr fing ein Bereich am Bahndamm etwa hundert Meter unterhalb der Achenseestraße (B 181) Feuer. Die Flammen breiteten sich auf das angrenzende Waldstück aus, die Löscharbeiten waren intensiv. Der Verkehr auf der Achenseestraße geriet während des Einsatzes ins Stocken und führte zu einem Stau. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. (TT.com)