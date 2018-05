Innsbruck – In den kommenden Tagen nimmt ein Italientief das Zepter in die Hand und versorgt Österreich mit feuchtwarmer und labil geschichteter Mittelmeerluft. Während im Süden und Osten Österreichs dabei auch Gewitter zu erwarten sind, handelt es sich in Tirol meist nur um – teils kräftige – Regenschauer. In Summe kommen im ganzen Land nach Angaben des Wetterdienstes UBIMET ein paar Liter Regen zusammen, die vorherrschende Trockenheit an der Alpennordseite wird etwas gelindert.

Schon seit Wochen herrscht auch in Tirol eine ausgeprägte Trockenheit. Im bisherigen Frühling fiel verbreitet nur halb so viel Niederschlag wie im Durchschnitt. „Vor allem die Landwirtschaft benötigt in den nächsten Wochen ausreichend Regen, um Ernteschäden zu verhindern“, sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. In den kommenden Tagen sorgen zahlreiche Schauer und Gewitter für eine leichte Entspannung.

Trübe Wochenmitte

In Tirol beginnt es bereits in der Nacht auf Mittwoch vereinzelt zu regnen, speziell in Osttirol fällt Niederschlag. Im Tagesverlauf bleibt es eher trüb, jedoch können sich in Nordtirol mit der föhnigen Südströmung noch ein paar Lücken auftun, prognostiziert die ZAMG. Der Föhn kommt mit starken Böen bis ins Inntal und den Großraum Innsbruck durch. Insgesamt sind die Wolken jedoch eher dicht. Vor allem in Osttirol und am Alpenhauptkamm fällt Regen, jedoch dürfte dieser nicht allzu ergiebig ausfallen. Die Temperaturen klettern in den Föhngebieten auf bis zu 22 Grad, in anderen Landesteilen pendeln sie sich bei etwa 15 bis 18 Grad ein.

Deutlich trüber und regnerischer wird es in ganz Tirol am Donnerstag. Vor allem am Nachmittag dürfte es intensive Schauer geben, auch einzelne Gewitter können durchziehen. Die Schneefallgrenze liegt laut ZAMG bei rund 2000 Metern. Anfangs hält in Nordtirol der Föhn den Regen noch etwas auf, jedoch bricht dieser gegen Abend zusammen. Es wird eine Spur kühler mit Höchstwerten um die 17 Grad.

Auch am Freitag dürfte sich die Sonne kaum zeigen, mit dem Tiefdruckeinfluss wird laut ZAMG ein weiterer regnerischer Tag erwartet. In Osttirol klingt der Regen hingegen langsam ab und es könnte sich auch die Sonne zeigen. Die Temperaturen steigen leicht auf bis zu 20 Grad.

Am Wochenende wieder Sommerwetter

Rechtzeitig zum Wochenende etabliert sich über Mitteleuropa jedoch wieder eine Hochdruckbrücke und sorgt für frühsommerliches Frühlingswetter. Somit überwiegt sowohl am Samstag als auch am Sonntag der Sonnenschein und die Temperaturen erreichen verbreitet sommerliches Niveau. „Im Inntal zeichnen sich Spitzenwerte von bis zu 28 Grad ab“, so UBIMET-Meteorologe Spatzierer.

Am Samstag können im Bergland – speziell in Osttirol – noch vereinzelte Wärmegewitter auftreten, insgesamt überwiegt wohl aber auch hier der freundliche Eindruck. Am Sonntag wird es voraussichtlich noch wärmer mit weitgehend wolkenlosem Himmel und Temperaturen von knapp 30 Grad. (TT.com)