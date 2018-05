Polling, Innsbruck – Sind Tonaufzeichnungen aus einer Gemeinderatssitzung, die auf eine Facebook-Seite gestellt werden, mit Hörfunkaufnahmen gleichzusetzen? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer ungewöhnlichen Verhandlung am Landesverwaltungsgericht Tirol. Anlass war eine Maßnahmenbeschwerde von Josef Jenewein, Betreiber der FB-Seite „Polling in Tirol – Fakten und Mythen“, der am 27. Februar von einem Mitarbeiter eines privaten Security-Dienstes aus der Sitzung des Pollinger Gemeinderates entfernt worden war – im Auftrag von BM Gottlieb Jäger (die TT berichtete). Jenewein hatte sich zuvor geweigert, sein Aufnahmegerät abzuschalten.

Hintergrund der Ereignisse, die vor Gericht mit mehreren Zeugen minutiös rekonstruiert wurden, ist ein seit Jahren schwelender Konflikt zwischen Jenewein, der seine Seite als kritische Auseinandersetzung mit der Gemeindepolitik versteht, und der Gemeindeführung, die darin eher eine Plattform für persönliche Attacken und Untergriffe sieht. Immer wieder hatte Jenewein dort auch Ausschnitte von Tonaufnahmen gepostet – und sich dabei stets auf Paragraph 36 der Tiroler Gemeindeordnung berufen: Demnach ist jedermann berechtigt, bei einer Sitzung „zuzuhören und sich Aufzeichnungen zu machen“. „Fernseh- und Hörfunkaufnahmen“ sind, ebenso wie Fotos, nur mit Genehmigung des Bürgermeisters erlaubt.

Seine Tonaufzeichnungen seien zulässig, ist Jenewein überzeugt, sein Rauswurf sei daher rechtswidrig erfolgt.

BM Jäger stellte vor Gericht seine Sicht der Dinge dar: Er habe in 20 Jahren nie jemanden aus der Sitzung entfernen lassen. Als Bürgermeister und Sitzungspolizei müsse er aber seine Aufgabe wahrnehmen und vor allem die Gemeinderäte „schützen“: Diese seien teils nicht mehr bereit gewesen, zu Sitzungen zu gehen, da von Jenewein nicht zuletzt „auch private Sachen ins Netz gestellt“ würden. Mehrfach habe man sich damit beholfen, „normale“ Tagesordnungspunkte für nicht-öffentlich zu erklären, so Jäger, dies sei in besagter Sitzung aber nicht möglich gewesen. Denn darin sei es um eine Bausperre gegangen – und mehrere Grundbesitzer waren anwesend. Daher habe man sich, nach vorheriger Rückversicherung bei der Gemeindeabteilung des Landes, für die Vorgangsweise mit dem Security-Mitarbeiter entschieden.

Richter Albin Larcher wies Jeneweins Beschwerde am Ende als unbegründet ab: „Eine Hörfunkaufnahme ist alles, was über ein Medium wiedergegeben wird“ – und dazu zähle auch Jeneweins Facebook-Seite. „Wenn etwas auf eine Facebook-Seite gestellt wird, sind es keine privaten Aufnahmen mehr.“ Hierzu gebe es schon viel Judikatur.

Jeneweins Ausschluss sei dann im Rahmen der Sitzungspolizei erfolgt, wobei der Security-Mitarbeiter zu einem „Hilfsorgan der Behörde“ geworden sei und „keine überschießende Gewalt“ an den Tag gelegt habe, so Larcher.

Jeneweins Anwalt Christian Ortner sieht die Sache völlig anders. Er verweist u. a. auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) aus dem Juni 2015: Demnach seien schon Streaming-Dienste nicht mit Hörfunk gleichzusetzen, da es sich nicht um „Übertragungen an die Allgemeinheit“ handle. Umso weniger könne die Zugänglichmachung von Audiodateien auf einer privaten Facebook-Seite eine Veröffentlichung sein, die mit einer TV- oder Hörfunkübertragung vergleichbar wäre, so Ortner. Schließlich müsse der Abonnent „von sich aus Facebook öffnen und sehen, ob es etwas Neues gibt“.

Jenewein will die Entscheidung auf alle Fälle rechtlich bekämpfen – ob mittels außerordentlicher Revision an den VwGH oder einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, ist noch offen. (md)