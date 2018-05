Selbst an der Uni sei es kaum mehr zumutbar, Marx lesen zu lassen, heißt es. Warum also Marx noch einmal lesen und dann analysieren?

Thomas Steinfeld: Studiert habe ich in den späten Siebzigerjahren. Marx war mir immer gegenwärtig, auch wenn ich ihn damals nicht sehr sorgfältig gelesen habe. Aktualisiert hat sich das Interesse mit der so genannten Finanzkrise. Ich war Ressortleiter im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Das Feuilleton galt bis dahin als Hort der Fantasie und der Unverantwortlichkeit. Das konnte ich dann plötzlich umkehren: Nun war das Wirtschaftsressort die Abteilung für Spinner. Das Feuilleton habe ich dann systematisch in Richtung Wirtschaft erweitert – und dann eben auch persönliche Konsequenzen gezogen.

Wie war es, Marx heute zu lesen? Steinfeld: Marx ist schwierig. Und nicht nur das: Er ist auch ungenau und metaphernselig, was die Lektüre zusätzlich erschwert. Aber die Verhältnisse, in denen wir leben, sind auch schwierig. Wer sie verstehen, ja sogar verändern will, bekommt keine Ermäßigung. Also heißt es: diese Arbeit auf sich nehmen. Wer wollte schon freiwillig dumm bleiben?

Der klassische Industriearbeiter verschwindet ja immer mehr in der westlichen Welt. Wie prägen Karl Marx’ Ideen und Motive unser Leben heute? Versteht man die damalige Zeit nach der Lektüre besser? Steinfeld: Viele Gegenstände, über deren Grund und Funktionsweise sich Karl Marx den Kopf zerbrach, sind überhaupt nicht vergangen. Keineswegs historisch ist zum Beispiel der Umstand, dass so gut wie alle Dinge und Taten dieser Welt als Waren produziert und in Geld abgerechnet werden (diese Entwicklung hatte zu Zeiten von Karl Marx in großem Stil begonnen, war aber bei Weitem noch nicht in allen Teilen der Gesellschaft angekommen).

Ganz und gar nicht historisch ist ferner, dass die Arbeitskraft in einer unternehmerischen Kalkulation in Gestalt von Kosten neben anderen erscheint und deshalb möglichst gering zu halten ist. Oder dass der Zweck, weshalb im Kapitalismus gearbeitet wird, nicht die Versorgung der Menschen mit nützlichen und guten Dingen ist, sondern die Vermehrung des Kapitals. Oder dass der technische Fortschritt kaum stattfindet, um die Menschheit mit Wohlstand und Bequemlichkeit zu beglücken, sondern um zu rationalisieren, vor allem beim Einsatz menschlicher Arbeitskraft – und also wiederum die Kosten zu verringern und dadurch die Rendite zu steigern. Oder dass mit der Herstellung von Waren im Überfluss zugleich Armut geschaffen wird.

Können Marx’ Thesen also eins zu eins auf heute umgelegt werden?

Steinfeld: Aber ja. Und nicht nur umgelegt, sondern geradewegs so verstanden, wie er das meinte: Allerdings schließt eine Gesellschaft, so wie sie heute in einer Nation zusammengefasst ist, das Klassengefüge nicht mehr vollständig ein, sein Aufbau wird disparat, wenn ein großer Teil der physischen Arbeit in der ehemaligen Dritten Welt verrichtet und der Reichtum in Steuerparadiesen angehäuft wird. Verschwunden ist die Ausbeutung damit keineswegs.

Auch Sie haben ein Kapitel der Krise gewidmet. Es beginnt mit den Ereignissen 2008. Kann Marx diese Krise tatsächlich erklären? Steinfeld: Was heißt erklären: Welche Theorie gäbe es heute, die die Welt erklären könnte? Da hat doch Marx, etwa indem er auf dem grundsätzlich metaphysischen Charakter von Geld besteht, oder indem er erklärt, wie Kapital und Wachstum zusammenhängen, sehr viel mehr zu bieten.

Marx wird sehr oft „strapaziert“, wohl auch von Menschen, die sich nicht wirklich mit ihm beschäftigt haben. Wie finden Sie das? Ist es nicht unter Marx’ Würde, wenn sein Bild auf Tassen und T-Shirts gedruckt wird?

Steinfeld: Das war schon im vergangenen Jahr, beim Jubiläum von Luthers Thesenanschlag so, als der Reformator in einen biertrinkenden Echtkerl verwandelt wurde. Bei Marx ist es in diesem Jahr leider auch so. Wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass „wir“ heute beträchtlich dümmer sind als kluge Menschen in vergangenen Jahrhunderten.

Das Gespräch führte Verena Langegger