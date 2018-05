Von Alexandra Plank

Innsbruck – Immer wieder wird den Konsumenten versichert, welche Macht sie hätten. Die Aktion „Bruder Hahn“ beweist, dass dem in der Lebensmittelbranche tatsächlich so ist. Am Anfang standen grauenhafte Bilder von frischgeschlüpften Hähnen, die geschreddert oder mit CO2 getötet wurden.

Tierschützer wurden aktiv und so gibt es seit 1. Jänner 2018 die Aktion „Bruder Hahn“ in Österreich, gültig allerdings nur für Züchter von Federvieh, das unter das Siegel Bio Austria fällt. Die Hähne, die beim Legehennen-Nachwuchs entstehen, müssen nun zehn Wochen lang gemästet werden. Dann werden sie professionell geschlachtet.

Hermann Huber ist der größte Züchter von Legehennen in Westösterreich und Obmann des Verbandes der landwirtschaftlichen Geflügelzüchter und -halter Tirols. 60 Prozent der Biohühner, die in Tirol gekauft werden, stammen aus seinen Betrieben. „Die Handelsketten haben sich verpflichtet, jenen Eierproduzenten, die Hähne mästen, 2 bis 2,5 Cent pro Ei mehr zu bezahlen“, sagt er. Der Züchter verweist aber darauf, dass der Eierpreis wieder im Fallen sei und damit die Erhöhung zunichtegemacht werde.

„Die Aktion Bruder Hahn ist marketingtechnisch verständlich. In der Praxis schaut das so aus, dass die Hähne vom Fleisch nicht viel hergeben und schwer verkaufbar sind“, erklärt der Experte. Dadurch, dass pro Legehenne auch ein Hahn gemästet werden müsse, betrage der Preis für eine Biolegehenne sechs Euro plus pro Tier. „Bisher haben die Biohennen 10 Euro gekostet, jetzt sind wir schon bei 16 Euro pro Henne, das ist eine Steigerung um 50 Prozent.“ Zudem würden weiter zwei Drittel aller Hähne als Küken getötet.

Ob das Tierleid durch die Mästung der Hähne abnehme, wagt Huber auch zu bezweifeln. „Sie müssen bis zu 500 Kilometer zu Spezialschlachtungen transportiert werden.“

Er habe früher die Hahnküken auch mit CO2 getötet, sie würden schlicht einschlafen. „Die Konsumenten müssen sich im Klaren sein, dass Tiere, die gegessen werden, getötet werden müssen. Natürlich muss das ethisch erfolgen“, erklärt der Obmann. Selbst wenn Menschen Veganer seien, würde ihr Hund oder ihre Katze Fleisch fressen. Huber sieht einen Hoffnungsschimmer am Horizont. „Es gibt Prototypen einer Maschine, die ab der Befruchtung des Eis feststellen kann, ob es ein Hähnchen wird. Die Technologie dürfte in fünf Jahren marktfähig sein.“ Björn Rasmus, Geschäftsführer von Bio Alpin, erklärt, dass in der Bio-Landwirtschaft in Österreich neuerdings eine Hühnerrasse verwendet wird, die eine Zweitnutzung möglich macht, also Fleisch und Eier liefert. „Natürlich legen diese Hennen weniger Eier, dafür ist auch das Fleisch der Hähnchen besser“, sagt Rasmus. Bioeier seien eine Erfolgsgeschichte in Tirol. 3 Millionen Bioeier würden pro Jahr verkauft, das sind satte 20 Prozent Marktanteil. „Natürlich ist das Projekt Bruder Hahn aufwändig, aber Regionalität und Bio muss sich stark von den anderen unterscheiden, nur so ist ein Überleben möglich“, betont Rasmus.