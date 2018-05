Los Angeles –Die Gründerin der #MeToo-Bewegung hat zu einer besseren Organisation im Kampf gegen sexuellen Missbrauch aufgerufen. Es sei an der Zeit zu handeln und eine „Strategie“ zu entwerfen, sagte Tarana Burke während eines Frauenkongresses in Los Angeles am Samstag. „Wir müssen uns organisieren.“

Außerdem forderte Burke, den Betroffenen mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den Tätern. Der US-Kongress müsse Gesetze zum besseren Schutz der Betroffenen erlassen.

Burke begann vor zehn Jahren mit der Verwendung der Schlagworte „Me Too“ (Ich auch), um Frauen gegen sexuelle Belästigung und Gewalt zu organisieren. Durch den Skandal um Hollywoodmogul Harvey Weinstein gewann ihre Bewegung an Dynamik. Unter dem Hashtag #MeToo berichteten zahllose Frauen und Männer in den sozialen Netzwerken von ihren Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen. (APA/AFP)