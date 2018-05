Von Denise Daum

Vals – Nicht ganz ein halbes Jahr ist seit dem gewaltigen Felssturz in Vals vergangen. Über 100.000 Kubikmeter an Gestein und Geröll sind am 24. Dezember ins Valsertal hinabgestürzt. Wie durch ein (Weihnachts-)Wunder wurde niemand verletzt und wurden keine Gebäude zerstört. Mehrere Bewohner waren tagelang eingeschlossen.

Über die vergangenen Monate haben Vertreter von Gemeinde, Wildbach- und Lawinenverbauung, Landesgeologie sowie der Landesstraßenabteilung an einem Sicherheitspaket für das Valsertal gearbeitet. Im Laufe der Projektentwicklung tauchte von Bewohnern die Forderung nach einem Tunnel auf – eine Unterschriften­aktion wurde gestartet. Nur so sei ein sicherer Schutz gegen die Gefährdung durch Steinschlag und Lawinen gegeben, sind die Initiatoren überzeugt.

Eine Tunnelvariante ist aber vom Tisch, wie Bürgermeister Klaus Ungerank erklärt. „Je länger wir über einen Tunnel nachgedacht haben, desto klarer ist geworden, dass das für die Betroffenen nicht die beste Lösung ist.“ Eine Galerie sei nicht zwingend die sicherste Lösung – einen Felssturz wie im Dezember hätte auch diese „niemals überlebt“. Zudem herrsche darüber in der Bevölkerung keine Einigkeit. „Es gibt nicht nur eine Initiative für den Tunnel, sondern auch eine dagegen“, sagt Ungerank.

Fachleute und Gemeinde haben sich nun auf die Verlegung der Straße geeinigt. „Die Straße rückt in Richtung Bach, weiter weg vom Berg, und wird auf einem Damm geführt“, erklärt Christian Molzer, Leiter der Abteilung Verkehr und Straße im Land Tirol. Zudem bekommen gefährdete Häuser seitliche Schutzbauten, die vor Lawinen und Steinschlägen schützen. Derzeit laufen die Behördenverfahren zur Projektumsetzung. Kosten kann Molzer noch keine nennen. „Wir werden nach Abschluss der Verfahren an die Ausschreibung gehen, dann können wir auch die Kosten beziffern“, sagt Molzer.

Gebhard Walter von der Wildbach- und Lawinenverbauung erklärt, dass man die Situation in Vals eingehend untersucht und viele Varianten geprüft habe, um ein optimales Schutzprojekt auf die Beine zu stellen. Auch wenn die neue Straße wiederum in der roten Zone liegt, habe man die Situation deutlich entschärft. „Ein Restrisiko bleibt. Es gibt in Tirol mehrere Straßen, die von Lawinen bedroht sind“, erklärt Walter. Dafür gebe es die Lawinenkommission, die die Situation beurteilt. Eine fallweise Straßensperre könne es auch bei der neuen Straße geben. Die letzte Lawine in diesem Bereich in Vals ist in den 80er-Jahren abgegangen, wie Walter weiß.

Eine zusätzliche Lawinenverbauung am Berg wird es nicht geben. Die Gefahr durch die so genannte Ultenlawine werde über Schutzdämme im Tal abgedeckt. Zudem behalten die Experten über ein Monitoring am Berg die Situation im Auge. Ein Tunnel wäre im Übrigen auch für Gebhard Walter nicht das Mittel erster Wahl. „Auch ein Tunnel oder eine Galerie können einstürzen“, erklärt der Experte.