Ein Konflikt zwischen Unterländer Schülern brachte im Oktober auch eine der Mütter in Rage. Dabei soll die 41-Jährige jedoch alle Grenzen überschritten haben und laut Staatsanwaltschaft einem Burschen einen Faustschlag in den Bauch versetzt und ihn später am Hals gepackt haben. „Ich mach' dich fertig, wenn ihr meinen Sohn nicht lasst, dann zünde ich euch an!" Gestern vor Strafrichter Günther Böhler ging es am Landesgericht deshalb für die Mutter mit ausgeprägtem Schutzinstinkt um Körperverletzung und Nötigung. Diese stritt alles ab und ortete eine Verschwörung: „Herr Rat! Ich bin verzweifelt. Gibt es denn keinen Lügendetektor, um die Leute zu überführen!" Ein solches Gerät kennt die Justiz nicht. Nun werden aber weitere Zeugen zum Fall aussagen — auch der 12-jährige Bub der Angeklagten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nicht im Griff hatte sich ein 25-jähriger Autolenker letzten Mai. So nötigte der Innsbrucker einen Verkehrsteilnehmer zum Abbremsen, bedrohte und schlug ihn — für nichts. Bei Gericht wurde es aber gestern mit zur Hälfte bedingten 3640 Euro Geldstrafe, 800 Euro Gerichtsgebühren und 100 Euro Schmerzensgeld recht teuer.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grauenhafte Zustände sollen zum Jahreswechsel im Stall eines Nebenerwerbsbauern geherrscht haben. Wanderer und die Polizei hatten bei klirrender Kälte nicht nur ein Schwein im Freien vorgefunden, sondern im Stall auch ein bereits verendetes Schaf. Auch der Umgang mit sechs Hasen war von Behörden als Tierquälerei eingestuft worden. Das Unterländer Ehepaar war sich gestern jedoch keiner Schuld bewusst. Der Amtstierarzt soll den Fall nun klären. (fell)