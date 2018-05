Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Die Wogen gingen hoch, als sich am Dienstag die Meldung vom möglichen Studium von Kollegah am Innsbrucker Management Center (MCI) verbreitete. In den sozialen Medien wurde der Ruf laut, den Skandalrapper – bekannt wegen seiner antisemitischen und rassistischen Liedtexte – nicht zum Studium in Innsbruck zuzulassen.

Eine Forderung, die ins Leere geht, sagt MCI-Rektor Andreas Altmann. „Man kann niemanden vom Studium wegen seiner persönlichen oder politischen Gesinnung ausschließen. Auch wenn man eine Gesinnung nicht teilt oder sie ablehnt, macht das halt auch die Qualität eines Rechtsstaates aus, dass man sich an Gesetze halten muss.“ Laut Altmann ist „das Aufnahmeverfahren in der Aufnahmeverordnung genauestens geregelt“. Zuerst werden die Zulassungsvoraussetzungen überprüft. Gibt es mehr Interessenten als Studienplätze, muss ein „Bewerbungsdossier“ mit schulischem und beruflichem Werdegang vorgelegt werden. Dann folgt eine Aufnahmeprüfung und zuletzt ein Aufnahmegespräch, das eine Kommission aus drei Personen führt.

„Diese Kommission kann zwar prinzipiell jede Frage stellen, aber das darf nie in eine Gesinnungsdiktatur abgleiten.“ Anders könnte es laut Altmann aussehen, wenn beispielsweise ein strafrechtlicher Tatbestand vorliegt – etwa Wiederbetätigung oder Verhetzung – und Konsequenzen für das Studium oder die Mitstudierenden zu befürchten sind. „Spätestens hier wird die Kommission wohl klare Vorbehalte haben und diese in die Wertung einfließen lassen.“

Geht es nicht um einen strafrechtlichen Tatbestand, hat man auch an der Leopold Franzens Universität keine Handhabe. „Auch wir könnten da gar nichts machen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Wenn jemand die rechtlich erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, können wir ihn nicht ausschließen“, erklärt Pressesprecher Uwe Steger. „Wer definiert Gesinnung und wer sollte entscheiden, welche Gesinnung nicht akzeptiert wird?“, so Steger.

An der Medizinischen Universität Innsbruck wäre eine Nicht-Zulassung eines Bewerbers „wegen seiner Gesinnung noch unmöglicher, weil wir ja aufgrund des österreichweit einheitlichen Auswahlverfahrens die Identität der Bewerber bis zur Auswertung des Auswahltests gar nicht kennen. Dann jemandem zu sagen, dass er/sie zwar im Ranking auf Platz 100 liegt, aber nicht zugelassen wird aufgrund einer Gesinnung, wäre noch schwieriger zu argumentieren“, sagt der Vizerektor für Lehre, Peter ­Loidl. Laut Annette Weber, Pressesprecherin des Wissenschaftsministeriums, gibt es im „Wesentlichen keine Handhabe, jemanden von vornherein zu einem Studium nicht zuzulassen. Aber seit der letzten Studienrechtsnovelle gibt es die Möglichkeit, Personen, die dauerhafte und schwer wiegende Gefährdungen im Rahmen des Studiums setzen, auszuschließen.“ Im Fachhochschulbereich „können aber entsprechende Regelungen im Ausbildungsvertrag festgesetzt werden. So könnten etwa diskriminierende, rassistische, tätliche oder die Menschenwürde in sonstiger Weise beeinträchtigende Handlungen als Ausschließungsgrund im Ausbildungsvertrag vereinbart werden.“