Von Alexandra Plank

Gries am Brenner, Ischgl – „Am Anfang stand sicher die Not, vor allem in der Zwischenkriegszeit. Auf ausgesetzten Wegen haben die Paznauner Schmuggler zuerst vor allem Saccharin von Samnaun ins Tal geschmuggelt“, erzählt Gebhard Walter, Ortschronist von Galtür. Saccharin wurde geschmuggelt, weil es leichter war als Zucker – und eine „harte Währung“, für die man viele Lebensmittel bekam.

Die Schmuggler hätten ihr Leben riskiert. Vor allem im Winter wurden ihnen Lawinen zur tödlichen Falle. In den 70er-Jahren hat eher der Kick die Schmuggler angetrieben. Wurden sie von den Zöllnern geschnappt, waren die Konsequenzen überschaubar. Das „Räuber und Gendarm“-Spiel endete laut Erzählungen alter Schleichhändler nur mit einem dreiwöchigen Aufenthalt im Innsbrucker Polizeigefängnis. In Summe waren sieben bis acht Zöllner nach dem Krieg in Ischgl unterwegs. Sie wurden „Grasrutscher“ genannt, weil sie von auswärts kamen, nicht „geländegängig“ waren und zudem schlechte Skifahrer.

Die Geschichte besagt, dass der illegale Warentransport schon 1768 begann, als den Ischglern die Zollfreiheiten genommen wurden.

Heimatliche Produkte wurden nach Samnaun transportiert: Butter, Käse und Felle. Von dort holte man Kaffee, Reis, Mehl und eben Saccharin. Abenteuerlich und romantisch klingen die Erlebnisberichte noch heute.

Die geschäftstüchtigen Paznauner nutzen die Schmuggler-Nostalgie touristisch. Seit 2016 trifft dort Geschichte auf App: Mit drei neuen Schmuggelrouten in Gold, Silber und Bronze wandeln Wintersportler im Grenzgebiet zwischen Ischgl und Samnaun auf den Spuren historischer Schmuggler. Der erste Skilift im Ortsteil Brand in Ischgl soll mit Gewinnen aus dem Schmuggler-Geschäft mitfinanziert worden sein. Somit schließt sich mit dem heutigen touristischen Angebot ein Kreis.

Der Tourismusverband Wipptal ist indes heuer erstmals den Grenzgängern auf der Spur. Die Proben für die Veranstaltungsreihe „Alte Brennerpassstraße“ laufen auf Hochtouren. „Bei dem grenzüberschreitenden Projekt studieren Schauspieler aus Vereinen des nördlichen und südlichen Wipptals die Schmuggler-Szenen ein“, erzählt Judith Gstrein vom TVB Wipptal. An neun Terminen werden interessante Anekdoten aus vergangenen Schmuggler-Tagen theatralisch dargestellt. Ein Obernberger erzählt, wie Nordtiroler Zöllner jene aus dem Süden ablenkten, um ihm und seinen Kameraden die Flucht zu ermöglichen. Premiere ist am 19. Mai um 15 Uhr im Prennerhaus am Brenner. Es gibt außerdem eine Schmuggler-E-Bike-Tour von Sterzing zum Brenner, eine Schmuggler-Wanderung von Gries zum Sattelberg und mehrere Termine zum „Genuss in Schmuggler’s Stuben“ (Gasthaus-Theater) im gesamten Wipptal. „Die Touren sind schon sehr gut gebucht“, freut sich Gstrein. Details unter www.altebrennerpassstrasse.eu.