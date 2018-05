Von Michaela S. Paulmichl und Alexandra Plank

Innsbruck, St. Gertraudi, Kramsach, Lienz, Schönberg i. St. — Die Mutter ist etwas Besonderes — eine Aussage, der wohl viele Kinder — noch klein oder längst erwachsen — vorbehaltlos zustimmen würden. Von der Gesellschaft in ihrer Rolle oft zusätzlich hochstilisiert und verherrlicht, stehen sie aber auch unter großem Druck. Dabei sind es gerade die von ihnen als ganz normal oder selbstverständlich empfundenen Aktionen, bei denen sie sich für ihre Kinder einsetzen, von denen letztlich auch viele andere profitieren.

Mütter verfassen Petitionen oder sammeln Unterschriften für einen sicheren Schulweg, sie schreiben Transparente und stellen sich mit Mundschutz auf die Straße, um auf die Folgen des Transitverkehrs für die Gesundheit ihrer Kinder aufmerksam zu machen. Sie gründen Gruppen mit pädagogisch wertvollem Kinderbetreuungsanspruch, da es in ihrer Gemeinde zu wenige Angebote dafür gibt, oder setzen sich auf ihrem Hof für eine nachhaltige Zukunft ein.

Wie Tirols Landesbäuerin Resi Schiffmann meint, sind es vor allem junge Mütter, die einen zentralen Beitrag dafür leisten und neue Ideen einbringen. „Viele Bäuerinnen kommen heute aus anderen Bereichen, sie sehen aber ihre Chance, ihr Wissen am Bauernhof umzusetzen." Viele Initiativen wie die Hofläden und die Projekte Schule oder Geburtstag am Bauernhof seien so entstanden. Mütter hätten einen starken Bezug zu Nahrungsmitteln: „Sie wollen, dass sich ihre Kinder gesund ernähren, deshalb achten sie als Bäuerinnen darauf, dass Obst und Gemüse naturnah erzeugt werden."

Es sind Frauen wie Anni Lichovnik, die um Unterstützung für Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen kämpften und dafür „von Pontius zu Pilatus" liefen, wie sie meint. „Um Förderungen zu bekommen, sind wir Türklinken putzen gegangen." In einer Zeit, als sich noch viele dafür genierten, um Unterstützung anzusuchen oder gar nichts über das Pflegegeld wussten, legte sie ihre eigenen Hemmungen ab, um so andere besser überzeugen zu können. Schließlich ging es um die Kinder.

Für Monika Jarosch war es der Einsatz für die Frauenrechte, der sie für ihre zwei Kinder und drei Enkel zum Vorbild werden ließ. „Mit 50 beschloss ich, Feministin zu werden", sagt die Obfrau des Arbeitskreises Emanzipation und Partnerschaft in Innsbruck. Selbst noch aus einer Generation stammend, in der die Frau zuhause bei den Kindern blieb und der Mann das Geld verdiente, war es ihr wichtig, ihre Kinder zu selbstständigem Denken zu erziehen. „Das reicht aber nicht. Dafür muss man auch ein bissl selbst Vorbild sein."

Frauen sollten gerecht behandelt werden und auch nicht auf die Rolle der Mutter reduziert werden, nur weil sie die biologischen Voraussetzungen hätten, Kinder zu kriegen, sagt Monika Jarosch. Das würde auch jene herabsetzen, die keine Mütter sein wollen oder können.

Für eine bessere Zukunft gibt es noch viel zu tun oder zu kämpfen — für gleiche Entlohnung und gleiche Chancen am Arbeitsplatz, für eine saubere Umwelt oder für Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung, für die es nach wie vor zu wenig Unterstützung und Angebote gibt.

Kinder die Zyklen des Lebens lehren



Stefanie Schwarzenauer wuchs als Pflegekind auf dem „Oberhausbichlhof" in Reith im Alpbachtal auf. Heute betreibt sie mit ihrem Mann Thomas den Biobetrieb. Die dreifache Mutter, Tobias ist 9 Jahre alt, die Zwillinge Anna und Julia werden 8 Jahre, sieht Bäuerin als familienfreundlichen Beruf. „Ich kann bei den Kindern sein. Für mich ist die Vermittlung von Nestwärme wegen meiner eigenen Geschichte zentral." Ihre Kinder sollen am Bauernhof die Jahres- und Lebenszyklen kennen lernen.

Als Mutter sei es ihr wichtig, die Landwirtschaft positiv weiterzuentwickeln. Mit ihrem Mann versorgt sie zehn Milchkühe, die mit Bioheu gefüttert werden, und 80 Hühner. Zudem hat sie einen Hofladen aufgebaut. „Thomas und ich stehen täglich um 4 Uhr morgens auf, um die Kühe zu melken, in Urlaub fahren wir selten, manchmal auf die Alm. Das Treffen mit anderen Bäuerinnen, die Fortbildungen sind mein Ausgleich und geben mir Kraft."



„Hand in Hand" viel stärker



„Gemeinsam kämpft sich's besser!" Das war der Leitspruch jener Eltern von Sonderschulkindern, die 1998 während einer starken Grippewelle den Osttiroler Verein für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ins Leben riefen. „Hand in Hand" heißt die Selbsthilfegruppe, Anni Lichovnik war ihre erste Obfrau: „Sollte ein Elternteil oder eine Pflegeperson schwer erkranken, wer kümmert sich dann um unsere Kinder? Es gab keine entsprechenden Angebote."

Ihre Tochter konnte weder sprechen noch gehen und musste durch eine Sonde ernährt werden. Bei „Hand in Hand" können Eltern Erfahrungen austauschen, die Mitglieder helfen bei Behördenwegen, informieren über Unterstützungen und Pflegegeld, organisieren Informationsabende mit Fachreferenten und Kurzreisen.

Für Kinder bessere Lebensbedingungen

Der Achtjährige hat seit Jahren Bronchitis, gerade geht es ihm wieder einmal besonders schlecht. „Er muss regelmäßig inhalieren und im Haus bleiben, bis es ihm besser geht", sagt Martina Franceschinel über ihren jüngeren Sohn. Hinaus in die frische Luft zu gehen, wie es andere vorschlagen würden, ist in ihrem Fall kein guter Rat. Die Familie — der ältere Sohn ist zwölf — lebt in Schönberg quasi inmitten der Autobahn, die eine Schleife um die Wohnsiedlung zieht. Schadstoffbelastung und Lärm machen ihr zu schaffen.

„Wir haben ein Recht auf Gesundheit, um und in unserem Haus", sagt die Mutter, die seit Jahren für bessere Lebensbedingungen eintritt. Als Teil einer Gruppe, die dem Transitforum angeschlossen ist, nimmt sie an Pressekonferenzen und Aktionen teil und sammelt Unterschriften. Für ihre Kinder wurde sie zur Kämpferin: „Etwas zu unternehmen, ist für mich wie ein Befreiungsschlag. Ich kann aufstehen und etwas tun!"

